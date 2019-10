Velenjski in ribniški rokometaši na veliki sceni

Rokometaši Celja Pivovarne Laško ta teden ne bodo igrali tekem v evropski ligi prvakov. Na mednarodno sceno bodo stopili igralci velenjskega Gorenja in Rika Ribnice, pred njimi so prve tekme drugega kroga v pokalu EHF. Velenjska ekipa bo imela na nasprotni strani igrišča srbsko Metaloplastiko iz Šabca, ribniška pa beloruski SKA Minsk.

Slovenski prvaki iz Celja so slabo odprli sezono v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. V elitni skupini so doživeli tri poraze proti nemškemu Flensburgu, španski Barceloni in danskemu Aalborgu, brez točk bodo bržkone ostali tudi prihodnji teden, ko bodo 13. oktobra gostovali v Parizu.

Konec tedna bo pozornost namenjena tekmam v pokalu EHF in pokalu challenge. V slednjem nastopa mariborski Branik, ki pa bo obe tekmi z ekipo H71 iz Ferskih otokov odigral 11. in 13. oktobra v Torshavnu.

Ribniška ekipa je v uvodnem krogu pokala EHF zanesljivo izločila estonsko zasedbo Pölva Serviti, v drugem pa jo čaka veliko zahtevnejše belorusko moštvo. SKA Minsk ima nekajkrat večji proračun od slovenske zasedbe in status "papirnatega favorita", a ribniško rokometno srce je veliko.

"V Ribnico prihaja zelo močna ekipa iz Minska. Nanjo se temeljito pripravljamo," je uvodoma dejal trener dejal Damjan Škaper in dodal: "Pred nami je zahtevna naloga. Obe tekmi bomo morali odigrati na zelo visoki ravni, hkrati pa si želimo polno dvorano na sobotni domači preizkušnji."

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ribnica je trenutno dobro pripravljena, v uvodnih petih krogih lige NLB je dosegla pet zmag proti Slovenj Gradcu, Mariboru, Trebnjem, Velenju in Izoli ter si deli prvo mesto na prvenstveni lestvici s Celjem.

Velenjsko zasedbo po dokaj bledem uvodu v domačo sezono - po superpokalnem porazu s Celjani je nato na petih tekmah klonila proti Škofji Loki, Mariboru in Ribnici ter premagala Krko in Koper - čaka obračun z nekoč mogočno Metaloplastiko iz Šabca.

Dvakratni zmagovalec nekdanjega pokala prvakov iz sezon 1984/85 in 1985/86 - tedaj je barve tega kluba zastopal zdajšnji slovenski selektor Veselin Vujović, ob njem pa še številni legendarni rokometaši, kot so Mile Isaković, Zlatko Portner, Veselin Vuković, Mirko Bašić in mnogi drugi - v zadnjih desetletjih nima pomembne vloge na mednarodnem prizorišču, a zasedba iz Šaleške doline se zaveda, da bo proti Metaloplastiki treba zaigrati resno in odgovorno.

Zasedba iz Šabca nastopa v regionalni ligi Seha, na dosedanjih treh tekmah pa je premagala beloruski Meškov iz Bresta ter izgubila proti hrvaškemu Zagrebu in makedonskemu Rabotniku.

Tekma med Ribnico in Minskom se bo v soboto v ŠC Ribnica pričela ob 20. uri, tekma med Metaloplastiko in Gorenjem pa dan kasneje v Šabcu ob 19. uri.

Preberite še: