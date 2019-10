Velenjčani do druge zmage, Ribničani uspešni v Izoli

V petem krogu lige NLB so rokometaši Gorenja, ki so v prvih štirih krogih vknjižili le eno zmago, na domačem igrišču s 37:32 odpravili Koper. Novinci iz Izole so morali priznati premoč Ribnici (25:28). Preostale tekme bodo na sporedu v soboto, ko bo med drugim na sporedu tudi štajerski obračun med Mariborom in Celjem.