Celjani zakockali prednost in ostali praznih rok

Slovenski državni prvaki, rokometaši Celja Pivovarne Laško, so v 3. krogu lige prvakov z 28:29 izgubili z danskim Aalborgom, ki po tako po treh tekmah še ne pozna poraza, Celjani, ki so po prvem polčasu vodili za pet zadetkov, pa ne zmage. Pivovarji se bodo v prihodnjem krogu v nedeljo, 13. oktobra, v gosteh pomerili s francoskim PSG.

Poročilo s tekme RK Celje Pivovarna Laško : Aalborg:

Tretji krog lige prvakov se je sicer začel že v sredo, ko je Kiel Mihe Zarabca (dosegel je en gol) premagal Meškov Jake Malusa in Simona Razgora (prvi je prispeval dva, drugi en zadetek) in skočil na vrh skupine B, v skušini C pa je Tatran Prešov izgubil na gostovanju pri finskih petelinih, slovenska rokometaša v slovaškem klubu, Januš Lapajne in Nino Grzentić sta se vpisala med strelce, prvi s tremi, drugi z enim golom. Aljoša Čudič je branil za Sporting, ki pa je izgubil proti Sävehofu, Matevža Skoka pa ni bilo v postavi kluba iz Lizbone.

Barcelona razbila Zagreb

Katalonci, za katere igra Jure Dolenec, so pri Zagrebu, ki ga spet vodi Veselin Vujović, slavili s 36:19. Aleksander Špende in Darko Stoinić sta za hrvaško moštvo zadela trikrat,Gašper Hrastnik dvakrat, Aleks Vlah pa se ni vpisal med strelce. Barcelona je tretja, na vrhu je PSG.

Kvartet Slovencev (Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič) pri Picku iz Szegeda je remiziral s Flensburgom, ki je na drugem mestu.

Blaž Janc (štirje zadetki) je bil s soigralci Kielc s 30:33 prekratek pri Portu.

Liga prvakov, 3. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Skupina C:

Lestvica:

Skupina D:

Lestvica:

Preberite še: