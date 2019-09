Polom Celjanov v Blaugrani

Rokometaši iz Celja so drugič izgubili v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Po tesnem uvodnem domačem porazu proti nemškemu Flensburgu so na današnji tekmi v katalonski prestolnici na svoji koži občutili vso moč enih glavnih pretendentov za končno zmago v ligi prvakov in doživeli najhujši poraz na mednarodni sceni. Pred tem so najhujši poraz doživeli 27. februarja 2011, ko so v nemškem Kielu izgubili s 27:43.

Izbranci celjskega trenerja Tomaža Ocvirka so bili v prazni Blaugrani povsem brez moči. Od prve minute so bili v podrejenem položaju in nikakor niso našli ustreznih odgovor na rokometno zelo "potentne" Katalonce, kjer v zadnjih letih igra tudi slovenski reprezentant Jure Dolenec.

Slovenski prvak je proti osemkratnemu zmagovalcu lige prvakov iz Barcelone že v 23. minuti zaostal za devet golov (918), na velik odmor pa se podal z zaostankom osmih golov (13:21).

Rokometaši iz mesta grofov se tudi v nadaljevanju niso mogli kosati z imenitnimi Katalonci, ki so v nadaljevanju s pridom izkoristili večjo širino na kadrovskem in taktičnem področju ter Celjanom primazali zares bolečo zaušnico.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 29. novembra, gostila danski Aalborg.

Barcelona : Celje Pivovarna Laško 45:21 (21:13)

Dvorana Blaugrana, sodnika: Karim in Raouf Gasmi (oba Francija).



Barcelona: de Vargas, Moeller, Tomas 5, Entrerrios 2, Sorhaindo 2, Andersson 4, Arino Bengoechea 3, Serdio Guntin 2, Diocou 1, Dos Santos 1, Dolenec 3, Mem 4, Cindrić 8, Pascual 2, Palmarsson 3, Fabregas 5.



Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko 1, Razgor 1, Marguč 2, Šarac 2, Grošelj, Poteko, Žabić, da Silva 5, Kodrin 1, Horžen 1, Grebenc, Makuc 4, Leban 3, Novak 1.



Sedemmetrovke: Barcelona 5 (5), Celja Pivovarna Laško 1 (1).



Izključitve: Barcelona 4, Celja Pivovarna Laško 4 minute.



Rdeči karton: /.