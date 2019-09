Nova ničla Celjanov

Rokometaši Celja so po dobrem začetku v končnici popustili in z Aalborgom izgubili za zadetek.

Celjska zasedba je po tesnem porazu proti nemškemu Flensburgu in polomu v Barceloni znova ostala praznih rok na mednarodni sceni. Po prvem polčasu je kazalo na prvo zmago slovenskih prvakov v elitni skupini A, v drugem pa so naredili kopico napak in zavoljo slabe igre v obrambi - prejeli so kar 19 golov - drugič v tej sezoni izgubili v Zlatorogu.

Celjska ekipa se bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 13. oktobra, v gosteh pomerila s francoskim PSG.

Izbranci Tomaža Ocvirka so imeli v prvi polovici dvoboja škarje in platno v svojih rokah in si že po osmih minutah igre priigrali tri gole prednosti (4:1). Njegovi varovanci so tudi v nadaljevanju izpolnjevali vse dogovore iz garderobe ter imeli popoln nadzor nad tekmeci iz Hamletove dežele.

V 17. minuti so po golu Hrvata Josipa Šarca prvič na dvoboju povedli za štiri gole, lepo zalogo pa zadržali vse do konca polčasa, ki so ga zaključili s 14:10.

Danci so vknjižili še tretjo zmago, Celjani še tretji poraz. Foto: Sportida

V drugi polovici tekme predstava slovenskih prvakov ni bila več tako udarna kot v prvem polčasu. Naredili so kopico napak, največ v prelomnih trenutkih dvoboja, tudi obramba je bila porozna, saj je prejela kar 19 golov.

Danci so jih v 52. minuti ujeli in izenačili na 24:24. Dve minuti pozneje so po golu Norvežana Mishelsa Liabe Celjani prvič na dvoboju tekmecu pogledali v hrbet (24:25).

Ocvirkovi izbranci so se v še večji skušnjavi znašli v 57. minuti, ko so zaostali za dva gola (25:27). V izdihljajih tekme niso vrgli puške v koruzo, Portugalec Diogo Silva in Gal Marguč sta dobro minuto pred koncem izenačila na 28:28.

V dramatični končnici je Benjamin Jacobsen Celjane znova potisnil v zaostanek (27:28). Celjani so imeli več kot 30 sekund časa, da dosežejo izenačujoči gol, a ga niso dosegli. Zadnji strel krožnega napadalca Vida Poteka z devetih metrov je zletel mimo leve vratnice danskega gola.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Silva in Šarac, oba sta dosegla po šest golov.

Celje Pivovarne Laško : Aalbrog 28:29 (14:10) Dvorana Zlatorog, sodnika: Nikolić in Stojković (oba Srbija). Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Razgor 2, Marguč 4, Šarac 6, Grošelj, Poteko 2, Žabić, Silva 6, Kodrin, Horžen 3, Grebenc 1, Makuc, Leban 4, Novak.

Aalborg: Saeveraas, Aggefors, Jakobsen 2, Smarason 2, Norlyk, Sönnichsen, Barthold 2, Liaba 4, Jensen 5, Ellebaek 2, Marcher 4, Christiansen 1, Mollgaard Jensen 4, Antonsen, Juul-Lassen 3.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3), Aalborg 5 (3).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 6, Aalborg 10 minut.

Rdeči karton: /.

