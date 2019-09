Celjani po polomu v Barceloni po zmago nad Danci: Potrebujemo podporo navijačev

V celjskem taboru so se po junijskem žrebu na Dunaju zavedali, da se bodo v skupinskem delu težko kosali z bogatimi Parižani, imenitnimi Katalonci ter močnimi tekmeci iz Flensburga in madžarskega Szegeda, medtem ko so Aalborg, hrvaški Zagreb in norveški Elverum uvrstili v kategorijo "premagljivi tekmeci".

A danski prvak je po dveh odigranih tekmah na vrhu skupine A, v uvodnih dvobojih je dobesedno odpihnil svoja nasprotnika in na Norveškem slavil s 34:24, doma pa zanesljivo premagal Zagreb s 30:20. Po tem porazu je z mesta hrvaškega prvaka odletel Velenjčan Branko Tamše, nasledil pa ga je slovenski selektor Veselin Vujović.

Trener Celja: Ne smemo iti v dir z Danci

Tomaž Ocvirk je poln hvale na račun danskih prvakov. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Pred izbranci celjskega stratega Tomaža Ocvirka je zahtevna naloga. Predvsem bodo v nedeljo pred svojimi privrženci poskušali oprati črn madež iz Barcelone, kjer so doživeli najhujši poraz v zgodovini kluba, hkrati pa bodo proti razigranim severnjakom naskakovali prvo zmago v skupinskem delu.

"Aalborg igra in deluje odlično. V uvodnih krogih je visoko premagal neposredne tekmece za uvrstitev v osmino finala, v domačem prvenstvu pa zgolj enkrat remiziral. Proti njemu bo treba igrati zelo agresivno in odločno, globoko pristopiti k njihovim odličnim zunanjim igralcem," je uvodoma dejal Ocvirk.

"Naš cilj je zmaga. Igrati moramo potrpežljivo, ne smemo iti v dir z Danci, ki so znani po tem, da kaznujejo vsako napako," je še dodal Ocvirk.

Grebenc: Z dobro obrambo zaustaviti dansko hitro igro

Tilen Kodrin sporoča: "Moramo igrati agresivno in na meji izključitve". Foto: Urban Urbanc/Sportida V minuli sezoni je na Danskem igral Jan Grebenc, pred nedeljsko tekmo z Aalborgom pa je dejal: "Gre za spoštovanja vrednega tekmeca, ki igra všečen rokomet. Krasijo ga hitra igra in številni streli od daleč. Z dobro obrambo moramo zaustaviti dansko hitro igro, hkrati pa sami poskušati doseči čim več lahkih zadetkov. Hkrati bo zelo pomembno znati ustaviti konje, ne zdivjati, saj so ekipa, ki to kaznuje."

"Gre za klasično dansko ekipo, ki ima hiter pretok žoge in je nevarna z vseh položajev. Moramo igrati agresivno in na meji izključitve, predvsem pa moramo iz sebe iztisniti svoj maksimum. Potrebovali bomo podporo navijačev, z njihovo pomočjo nam bo gotovo lažje," je pred nedeljsko tekmo dejal krilni igralec Tilen Kodrin.

Slovenska in danska ekipa sta se že pomerili v sezoni 2017/18. Na Danskem je slavil Aalborg z 32:30, v Sloveniji pa Celje z 32:28.