Rokometaši Ribnice so na domačem terenu z 28:27 premagali Gorenje Velenje, vknjižili četrto zmago na četrti tekmi državnega prvenstva in na vrhu lestvice ujeli vodilne Celjane, ki so četrto zmago dosegli sredi tedna proti Krki. Velenjčani so izgubili še tretjič.