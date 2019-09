Celjani zanesljivo še do tretje zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so visoko ugnali Loko. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Danes se je z obračunom med državnimi prvaki Celjem Pivovarno Laško in Urbanscape Loko začel tretji krog državnega prvenstva. Visoke zmage (21:32) so se veselili slovenski prvaki, ki tako ostajajo stoodstotni. V petek bo Krka gostila Koper, Ribničani bodo gostovali v Trebnjem. V soboto se bodo odvile še preostale tri tekme. Dobova se bo pomerila z Ormožem, Izola s Slovenj Gradcem, za konec kroga pa bo na sporedu še derbi Maribora in Gorenja.