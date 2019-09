Celjani za uvod v ligo prvakov doma za gol izgubili s Flensburgom

Celjska ekipa nastopa v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna imena, kot so PSG, Barcelona, Flensburg-Handewitt in Pick Szeged, tu so še Aalborg, Zagreb in Elverum. Slovenski prvak bo v prihodnjem krogu v soboto, 21. septembra, gostoval v Barceloni.

Prva ovira za Celjane je bil Flensburg, ki je v nedeljo v Zlatorogu zmagal s 25:24.

Zmag sta se v prvem krogu veselila PSG in Szeged. Dean Bombač je k zmagi Szegeda nad Barcelono prispeval tri gole, Matej Gaber in Nik Henigman še vsak po enega, strelska statistika Maria Šoštariča (Pick) in Jureta Dolenca (Barcelona) je ostala prazna.

Zagreb je bil nemočen proti PSG-ju, Aleks Vlah je sicer dosegel tri gole, Aleksander Špende, Darko Stojić in Gašper Hrastnik nobenega. Brez zadetkov sta bila tudi Jaka Malus in Simon Razgor pri porazu Bresta v Portu, Nik Tominec ni prispeval golov pri remiju Kadettna z Dinamom iz Bukarešte.

Staš Skube je k zmagi Vardarja v Montpellieru prispeval tri, Domen Sikošek nobenega, Nino Grzentič je bil natančen petkrat, a njegov Tatran Prešov doma ni bil kos Bidasoi. Dres Tatrana nosi še Januš Lapajne, a je ostal pri ničli, zato pa sta zadevala Žiga Mlakar (3 goli) in Igor Žabić (1), njuna Wisla pa je izgubila v gosteh pri Čehovskih medvedih.

