Celjani po hudem boju izgubili proti Flensburgu

Celjski rokometaši so po hudem boju izgubili uvodno tekmo lige prvakov. Izbranci Tomaža Ocvirka so bili večji del prvega in večino drugega polčasa povsem enakovredni nemškim prvakom, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so malenkostno popustili in izgubili prvi par točk v domačem Zlatorogu.

Naslednja tekma v elitni skupini A jih čaka v soboto, 21. septembra, ko bodo gostovali v Barceloni. Ekipa slovenskega reprezentanta Jureta Dolenca je v soboto izgubila v slovensko obarvanem madžarskem Szegedu z 28:31.

Celjani so se po svojih najboljših močeh upirali trikratnim nemškim prvakom. V 12. minuti so resda zaostali za tri gole (4:7), a nato vendarle vzpostavili ravnotežje in v 20. minuti po golu Matica Grošlja izenačili na 8:8.

Do konca prvega polčasa se je na igrišču odvijal povsem enakovreden boj, slovenski prvaki pa so po bojeviti in zelo kolektivni predstavi - med strelce se je v prvi polovici polčasa vpisalo kar deset igralcev - na veliki odmor odšli z golom zaostanka (12:13).

Rokometaši iz mesta ob Savinji so v začetku drugega polčasa še bolj dvignili raven svoje igre in v 34. minuti po golu Josipa Šarca prvič na dvoboju povedli s 15:14.

Hrvaški zunanji igralec v rumeno-modrem dresu je v naslednjem obdobju odigral pravo simultanko in svoje soigralce tri minute kasneje popeljal do vodstva s 17:15, v 39. minuti pa povišal na 18:15.

Strateg Flensburga Maik Machulla je nemudoma zahteval minuto odmora, po nekaterimi korekcijami na taktičnem in kadrovskem področju - ob tem je bil izključen tudi Grošelj - so njegovi varovanci v 42. minuti znižali na 17:18, v 46. minuti pa tudi ujeli slovenske prvake (19:19).

Celjska ekipa je v prelomnih trenutkih dvoboja imela kar nekaj kriznih trenutkov v svoji igri. V 57. minuti je po dolgem času znova zaostala (23:24), poldrugo minuto pred koncem dvoboja pa po golu Norvežana Goerana Johannessena za dva gola (23:25).

Šarac je dobro minuto pred koncem po atraktivnem "cepelinu" znižal na 24:25, Celjanom pa je za popoln preobrat zmanjkalo časa.

V celjski ekipi je bil na današnjem dvoboju najbolj učinkovit Šarac s petimi goli, štiri je prispeval Patrik Leban, tri pa Domen Makuc.