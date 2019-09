V boj za Tokio tudi z Bezjakom, Skubetom in Zormanom

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v začetku prihodnjega leta nastopila na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac in selektor Veselin Vujović pa sta pred osrednjim dogodkom sezone 2019/20 napovedala popolno mobilizacijo vodstva RZS, stroke in igralskega kadra.

Vodstvo RZS je po neprepričljivih junijskih predstavah reprezentance proti Latviji in Estoniji napovedovalo določene spremembe. Med drugim je pred najbolj pomembnim turnirjem v tej sezoni, januarskim evropskim prvenstvom, na mesto pomočnika imenovalo Uroša Zormana, sicer tudi pomočnik aslovitega Talanta Dušebajeva pri poljskem prvaku Vive Kielce. Spomnimo, do sedaj je selektorju Veselinu Vujoviću asistiral Uroš Šerbec.

"Pisarna zveze opravila pogovora z Markom Bezjakom in Sebastianom Skubetom, oba igralca sta izrazila pripravljenost in željo po igranju za reprezentanco," sporočajo iz RZS, njen predsednik Franjo Bobinac pa svari: "Slovenija ima velik nabor rokometašev, ki igrajo po Evropi, vendar se moramo zavedati, da je rokomet kolektivni šport, kjer velikokrat ni vprašljiva kvaliteta posameznikov, temveč kolektiv. V prihajajočih mesecih želimo iz nabora igralcev izluščiti kvaliteto in sestaviti takšno reprezentanco, ki bo delovala kot kolektiv."

Boj za Tokio 2020

Slovenija bo na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, lovila zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. V prvem delu bo nastopila v skupini F v Göteborgu, v njej so še Švedska, Švica in Poljska, v primeru preboja v drugi del tekmovanja - vanj se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih skupin - pa se bo križala z izjemno močnima skupinama D in E, v katerih so nekatere velesile mednarodnega rokometa, kot so Francija, Danska in Norveška.

Veselin Vujović: po Riu 2016 še v Tokio 2020? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Želeli smo si, da bi prvi del evropskega prvenstva odigrali v Avstriji, a nam je žreb namenil Švedsko, vendar to ne spreminja naših ambicij. Uroš bo ob svojemu prihodu v reprezentanci dobil priložnost, da se dokaže kot trener in da s svojim znanjem pripomore k boljši pripravi. Želim si, da moji igralci dajo 100 odstotkov od sebe in če bo to pomenilo, da se bomo borili za medaljo, da bomo to medaljo tudi vzeli. Ne želim pa, da zaradi različnih razlogov dajo le 30, 50 ali 80 odstotkov," pravi selektor Vujović.

Aktivni že oktobra



Slovenska reprezentanca se bo oktobra v času EHF tedna zbrala v Zrečah, kjer bo opravila nekaj treningov in dodatna testiranja. Odigrala bo dve pripravljalni tekmi, in sicer v petek, 25. oktobra v Ormožu proti reprezentanci Nizozemske ter v nedeljo, 27. oktobra v Mariboru proti Srbiji. Seznam vabljenih igralec bo selektor sporočil naknadno.