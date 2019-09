Vardar brani prvo mesto, Celje znova med elito

V najmočnejšem klubskem tekmovanju bodo slovenske barve zastopali rokometaši Celja Pivovarne Laško. Ti so po koncu minule sezone pošteno prenovili svoje vrste, bolj ali manj pa je jasno, da bodo evropski prvaki iz leta 2004 v novi sezoni imeli stransko vlogo.

Celjska ekipa ima v svoji skupini atraktivna in močna imena

Celjska ekipa bo nastopila v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna imena, kot so PSG, Barcelona, Flensburg-Handewitt in Pick Szeged, tu so še Aalborg, Zagreb in Elverum. V skupini B bodo nastopili Vardar Skopje, Veszprem, Kielce, Meškov Brest, Motor Zaporožje, Montpellier, Porto in Kiel.

V "spodnjem delu" lige prvakov bodo na sporedu številne zanimive tekme. Skupino C tvorijo Sävehof, Tatran Prešov, Cocks, Eurofarm Rabotnik, Bidasoa Irun, Wisla Plock in Sporting Lizbona, skupino D pa Dinamo Bukarešta, Čehovski medvedi, Kadetten Schaffhausen, Kristianstad, Wisla Plock in GOG Gudme.

Slovenci bodo imeli dejavne vloge v ligi prvakov. Jure Dolenec je član Barcelone, Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič igrajo za Pick iz Szegeda, Aleks Vlah, Aleksander Špende, Drako Stojnić in Gašper Hrastnik za Zagreb. Staš Skube in Domen Sikošek Pelko sta člana Vardarja, Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Dragan Gajić in Gašper Marguč pa Veszprema. Blaž Janc igra za Kielce, Jaka Malus in Simon Razgor za Meškov Brest, Miha Zarabec za Kiel. Januš Lapajne in Nino Grzentič igrata za Tatran Prešov, Žiga Mlakar in Igor Žabič za Wislo iz Plocka, Aljoša Čudič in Matevž Skok za Sporting iz Lizbone, Nik Tominec pa za Kadetten Schaffhausen.

Zadnji zaključni turnir rokometne lige prvakov v nemškem Kölnu se je končal s senzacionalnim zmagoslavjem Vardarja iz Skopja. Foto: Guliver/Getty Images

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen, zmagovalca v elitnih skupinah A in B se bosta neposredno uvrstila v četrtfinale, preostale ekipe od drugega do šestega mesta pa v osmino finala. Po dve najboljši ekipi iz skupine C in D bosta igrali dodatne izločilne tekme, zmagovalca pa se bosta uvrstila v osmino finala. Od tam naprej se začnejo tekme na izpadanje, zaključni turnir pa bo - tako kot v minulih desetih letih - vnovič gostila Lanxess Arena v Kölnu. Ta bo prihodnje leto na sporedu 30. in 31. maja.

Evropska rokometna sezona (EHF) bo po koncu sezone 2019/20 spremenila sistem tekmovanja, v prihodnji sezoni bo v ligi prvakov nastopilo le 12 ekip. V prenovljenem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini bo nastopilo osem prvakov najboljših držav in štirje udeleženci s klubskimi naslovi z mednarodnega prizorišča, ki bodo nastopili po dvokrožnem ligaškem sistemu. Osem najboljših ekip se bo prebilo v četrtfinale, zmagovalci teh tekem pa bodo nastopili na zaključnem turnirju v Kölnu.

EHF bo vzporedno uvedla še evropsko ligo, kjer se bo merilo 24 ekip. Te bodo razdeljene v štiri skupine po šest moštev, najboljše štiri iz vsake skupine pa bodo napredovale v osmino finala. Vzporedno bo na sporedu še pokal EHF, ta bo potekal po sedanjem tekmovalnem sistemu in na izpadanje.