"Spali še nismo, še kar slavimo. Po vsem, kar nam je uspelo, mora biti teh nekaj dni naših. Čeprav nimamo take rotacije in superzvezdnikov kot morda kdo drug, pa imamo nekatere stvari, ki jih ni mogoče kupiti. Kemija v ekipi je odlična, smo pravi prijatelji, srčni, z zmagovalnim značajem," dan po naslovu evropskega klubskega rokometnega prvaka pravi Trebanjec Staš Skube. Ob tem dodaja, da bo vztrajal v dresu Vardarja, da ostaja tudi prvi mož kluba ruski mogotec Sergej Samsonenko, najverjetneje pa, kot je poročal Delo, na trenersko klop prihaja Uroš Zorman .

Slovenski organizator igre Staš Skube s soigralci skopskega Vardarja slavi izjemen uspeh, naslov rokometnega evropskega klubskega prvaka. Potem ko so v polfinalu po velikem preobratu, nadoknadili so sedem zadetkov zaostanka, spodnesli katalonskega velikana Barcelono, so v finalu ugnali še madžarski Veszprem in drugič v zadnjih treh letih stopili na evropski prestol. Trebanjca, ki je na njem prvič, smo ujeli med vrnitvijo v Severno Makedonijo, kjer ekipo čaka ogromen sprejem. "Uživamo v zasluženem slavju," je sporočil in uspeh pripisal odlični kemiji v ekipi. Ta je zdržala tudi aprilski šok in napovedano slovo ruskega milijonarja Sergeja Samsonenka. Skube je v pogovoru potrdil, da bogati lastnik ostaja v klubu, da bo tudi sam v prihodnji sezoni nosil dres Vardarja, pri katerem se mu bo kot trener najverjetneje pridružil rojak Uroš Zorman: "Vem, da bo dobro sprejet in da je dobrodošel".

Kakšna je bila noč? Ste sploh kaj spali?

Za zdaj še ne. Zdaj še kar nadaljujemo rajanje. Ravno se odpravljamo proti Skopju, kjer nas čaka velik sprejem. Še kar slavimo. Mislim, da zasluženo. Po vsem, kar nam je uspelo, mora biti teh nekaj dni naših. Uživamo v slavju.

Je to slavje ob labodjem spevu Vardarja? Veliko se je govorilo in pisalo o tem, da se nad klubom zgrinjajo črni oblaki, da bogati lastnik Sergej Samsonenko odhaja, da se bo ekipa razpustila … Nekateri so vas že poslali na "smetišče".

Zadnje informacije, zdaj jih že lahko razkrijemo, so, da klub ostaja, da Sergej ostaja, da veliko igralcev ostaja. Črnega scenarija, kot smo ga pričakovali, ne bo. Prišlo je do preobrata, če lahko tako rečem. Črnih oblakov nad Vardarjem ni več. Sergej je vse dolgove poravnal, tako da je vse v najlepšem redu in bomo nadaljevali tudi prihodnjo sezono. Sicer ne v povsem isti ekipi, malo bo spremenjena, odšli bodo trije, štirje igralci, glavnina pa bo ostala. Menim, da to še ni konec lepe zgodbe Vardarja.

Ruski lastnik Sergej Samsonenko bo tudi v prihodnje vztrajal v Vardarju, čeprav se je še pred nedavnim govorilo o njegovem dokončnem odhodu. "Črnih oblakov nad Vardarjem ni več, Sergej je dolgove poravnal in bo ostal v klubu." Foto: Vid Ponikvar

Spodbudne novice glede na to, da ste še pred dobrim mesecem dni pogrešali zajeten del plač, menda ste do aprila prejeli le polovico plače … Te stvari so zdaj urejene?

Po tekmi s Pick Szegedom, ko smo se uvrstili na zaključni turnir, se je zgodil preobrat, da se je Sergej dogovoril in da ostaja.

A v domačih medijih kluba je bilo še konec preteklega tedna mogoče zaznati veliko pesimizma …

Vem, saj vse skupaj še ni prišlo v medije, a on zagotovo ostaja. Prišel je do nas in nam zagotovil, da bo stoodstotno ostal.

"Zadnjih pet, šest let favorit v Kölnu ni zmagal. Tukaj smo iskali svojo priložnost in izkoristili vse, kar je bilo mogoče." Foto: Getty Images Kaj vam je dejal po tem uspehu?

Seveda nam je čestital, a nič kaj konkretnega se nismo pogovarjali. Vsi smo bili in smo še v šoku, pozitivno presenečeni, še vedno slavimo. Verjetno bo zdaj v Skopju kakšna beseda več.

Vrnimo se k zaključnemu turnirju. Iskreno, s kakšnimi cilji ste odšli v Köln?

Če sem iskren, smo odšli povsem neobremenjeni, a po drugi strani smo vedeli, da zadnjih pet, šest let favorit v Kölnu ni zmagal. Tukaj smo iskali svojo priložnost in izkoristili vse, kar je bilo mogoče.

Kaj je po vašem mnenju prevesilo tehtnico v vašo korist?

Menim, da sta bila naša energija, naš značaj skozi vso sezono izjemna. V tem smo bili daleč pred vsemi. To nas je vodilo naprej. Smo res pravi prijatelji, imamo pravo kemijo. Vem, da smo zaradi tega osvojili vse, kar smo, saj smo res odlična skupina rokometašev, s srcem povsem pri stvari. Po duši smo zmagovalci, nihče ne želi izgubiti. Že med treningom, med igro se "tepemo", kot bi šlo za finale svetovnega prvenstva. Prepričan sem, da smo zaradi teh stvari osvojili Köln.

"Zavedamo se, da nimamo take rotacije kot kdo drug z zaključnega turnirja, nimamo morda takih superzvezdnikov, kot jih imata Barcelona in Veszprem, imamo pa nekatere druge stvari, ki se jih ne da kupiti. In zato danes proslavljamo.," je recept za uspeh opisal 29-letni Trebanjec. Foto: Getty Images

Še en dokaz več, da kemija lahko premaga individualno kakovost.

Zagotovo. Imena na koncu ne igrajo glavne vloge. Rokomet se igra sedem na sedem. Zavedamo se, da nimamo take rotacije kot kdo drug z zaključnega turnirja, nimamo morda takih superzvezdnikov, kot jih imata Barcelona in Veszprem, imamo pa nekatere druge stvari, ki jih ni mogoče kupiti. In zato danes proslavljamo.

Kaj se je zgodilo v zadnjih 20 minutah polfinalne tekme proti Barceloni, ko vam je uspelo nadoknaditi zaostanek sedmih zadetkov. Kaj je dejal trener, kaj ste si ob zaostanku dejali fantje?

Že včeraj sem večkrat rekel, da do takrat, do preobrata sploh nismo igrali slabo. Res smo zgrešili veliko stoodstotnih priložnosti, ko se je žoga njim odbijala v roke in so iz protinapadov dosegali lahke zadetke. Zadnjih 20 minut pa se je to obrnilo. Mi smo stoodstotne priložnosti izkoristili, oni pa so naredili nekaj napak in tekma se je na koncu odvila v našo korist.

Rekel bi, da ni bilo realno, da so vodili za sedem zadetkov, na koncu se je na srečo obrnilo, kot se je. Na koncu smo tudi imeli nekaj športne sreče. Bogovi so bili z nami (smeh, op. a.). To se je nekako moralo zgoditi. In res sem vesel, da se je.

"Ni bilo realno, da je Barcelona vodila za sedem zadetkov, na koncu se je na srečo obrnilo, kot se je. Na koncu smo tudi imeli nekaj športne sreče. Bogovi so bili z nami (smeh, op. a.)." Foto: Getty Images

Tudi v finalu ste pokazali značaj. Ko se je Veszprem približal na zgolj zadetek zaostanka, ste znali zadržati prednost.

Da. Kot sem že rekel, mi smo taki fantje, da igramo enako, ali vodimo za sedem ali za en gol. Gremo na glavo. Vedeli smo, da je to morda naš zadnji Köln, morda zadnji finale, saj nikoli ne veš, kam te pot vodi. Dali smo res vse od sebe, tudi ko so v drugem polčasu prišle črne minute, se odlepili na tri zadetke razlike in tekmo kar mirno pripeljali do konca.

Kako se sicer počutite v Severni Makedoniji?

Moram reči, da je to nekaj fenomenalnega, da se mi lepša stvar v karieri ni mogla zgoditi. Počutim se res odlično. Skopje, Makedonija živi za Vardar, za rokomet. Mi smo kar rokometni heroji. Ljudem to res veliko pomeni. Ljudje so srčni in nas imajo res iskreno zelo radi, prihajajo nas spodbujat na vsako tekmo. Srečen sem, da sem del te ekipe, med temi fanti, ki so res super, pravi zmagovalci.

"Aprila morda res ni bilo najblažje. A ko nam je povedal, da odhaja, smo igralci opravili sestanek in se dogovorili, da igramo zaradi sebe, ne zaradi kakšne druge stvari. Želeli smo pokazati pravi značaj. Rekli smo si, da če smo zdržali do aprila, bomo odigrali na vse do konca." Foto: Getty Images

Kako pa ste o selitvi v Skopje razmišljali aprila, ko plač ni bilo, ko je odjeknilo, da Samsonenko odhaja … Verjetno ni lahko vztrajati v takšnih trenutkih?

Takrat morda res ni bilo najblažje. A ko nam je povedal, da odhaja, smo igralci opravili sestanek in se dogovorili, da igramo zaradi sebe, ne zaradi kakšne druge stvari.

Želeli smo pokazati pravi značaj. Rekli smo si, da bomo, če smo zdržali do aprila, odigrali na vse do konca. Takrat smo morda razmišljali tudi o tem, da bomo, če bo nekoč konec Vardarja in bomo iskali nove klube, na trgu, bo verjetno večina raje pogledala proti igralcu s takšnim značajem, ki je vztrajal v takšnem položaju, kot proti nekomu, ki je pobegnil iz takšnega položaja. To smo naredili zase. Na koncu se je obrnilo super. Klub ostaja, dobili smo plačane stvari. Trenutno je vse v najlepšem redu.

Z Urošem Zormanom bosta v prihodnji klubski sezoni najverjetneje veslala v istem čolnu: "Kot sem seznanjen, je res velika verjetnost, da se bo to zgodilo. Tudi ko smo se o tem pogovarjali z igralci, smo enotni, da bi bila to super rešitev. Uroš ima rokomet v malem prstu, v španskem sistemu, ki je v Vardarju, je že 15, 20 let." Foto: Vid Ponikvar

Vardar v prihodnost torej z vami in najverjetneje še enim Slovencem, Urošem Zormanom na trenerskem mestu?

(smeh, op. a.) Da. To sem prvič slišal pred dnevoma. Kot sem seznanjen, je res velika verjetnost, da se bo to zgodilo. Tudi ko smo se o tem pogovarjali z igralci, smo bili enotni, da bi bila to super rešitev. Uroš ima rokomet v malem prstu. V tem španskem sistemu, ki je v Vardarju prisoten šest, sedem let, je on že 15, 20 let. Mislim, da se bi super vklopil. Upam, da se bo res razpletlo tako, da bo on naš trener. Kaj pa bo, pa ta trenutek ne morem z gotovostjo trditi. To ni moja odločitev. Vem, da bo dobro sprejet in da je dobrodošel.

Besede predsednika Kielc, da se bodo z vami spet pogovarjali za sodelovanje že v prihodnji sezoni, torej niso aktualne?

Iskreno. Aprila, ko je kazalo, da bo konec z Vardarjem, smo vsi iskali nove sredine, selitev v Kielce je bila možnost, a ni več aktualna. Ne želim niti razlagati, zakaj. Bili so pogovori, a na koncu sem se zaradi nekaterih stvari odločil, da ne grem na Poljsko. Zagotovo ostajam še eno leto v Vardarju. Kaj bo potem, pa ne vem.

Preberite še: