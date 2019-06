Evropa se klanja čudežu ponosnih siromakov, ki jih bo vodil Uroš Zorman?

Neverjetno, a resnično. Rokometaši skopskega Vardarja so kljub ogromnim finančnim težavam, zaradi katerih že lep čas ostajajo brez rednih prihodkov, združili moči in šokirali Evropo. Na zaključnem turnirju lige prvakov so najprej po neverjetnem preobratu ugnali Barcelono, v finalu pa s pomočjo slovenskega legionarja Staša Skubeta spravili v solze še favorizirani Veszprem. Po poročanju slovenskega časnika Delo bi lahko evropske prvake v prihodnji sezoni vodil nekdanji slovenski as Uroš Zorman.

Neverjetno, a resnično. Zaključni turnir v Kölnu je ponudil eno najbolj navdihujočih športnih zgodb leta. Rokometaši skopskega Vardarja, ki so se za razliko od preostalih kandidatov za evropski naslov znašli v hudi finančni stiski, so se povzpeli na evropski prestol. Čeprav je minilo že kar nekaj časa od takrat, ko so prejeli zadnjo plačo, so ohranili mirno kri, presenetili favorite in se še drugič v treh letih povzpeli na rokometni Olimp.

Ko so leta 2017 postali evropski prvaki, je bila klubska blagajna po zaslugi ruskega mogotca Sergeja Samsonenka polna. Makedonski prvak si je lahko privoščil drage okrepitve, s katerimi je uresničil športni cilj in popeljal Skopje na seznam evropskih prvakov. Dve leti pozneje je bilo drugače. Tokrat so na sklepnem dejanju sezone veljali za avtsajderja.

Brez plač, a z ogromnim finančnim motivom

Staš Skube je v velikem finalu dosegel tri zadetke. Foto: Guliver/Getty Images Makedonska rokometna pravljica je aprila doživela resen udarec. Samsonenko je zaradi finančnih težav napovedal odhod iz kluba, delnice Vardarja so nevarno padle. Večina igralcev, mednarodno priznanih zvezdnikov, je napovedala odhod in se že dogovarjala z drugimi klubi. Med njimi je tudi slovenski reprezentant Staš Skube. Vseeno pa je prevladal športni motiv, da v ligi prvakov preskočijo vse ovire in postanejo evropski prvaki.

Trmasto so pristopili k na videz nemogoči nalogi, najprej v polfinalu spektakularno izločili Barcelono (čeprav so še 20 minut pred koncem zaostajali za sedem zadetkov), nato pa v velikem nedeljskem finalu vzeli mero še Veszpremu. Blesteli so latvijski stroj za zadetke Dainis Krištopans, Brazilec Rogerio Moraes Ferreira, hrvaški znanec s slovenskih igrišč Ivan Čupić, njegov rojak Igor Karačić, srbski vratar Dejan Milosavljev, tudi najboljši čuvaj mreže sezone v ligi prvakov, ponosen na delo s trenerjem vratarjem Dejanom Perićem, k izjemni rokometni zgodbi pa je pomagal tudi Slovenec Skube. Na dvoboju, na katerem je v nedeljo bogato rokometno kariero sklenil srbski as Momir Ilić in ostal brez lovorike, je prispeval tri zadetke.

Skube vendarle k poljskemu velikanu? Kam bo ponesla pot slovenskega reprezentanta Skubeta? Foto: Morgan Kristan/Sportida Ponovno so oživela namigovanja, ki so jih pred časom sicer utišali, da se bo slovenski organizator igre v prihodnji sezoni preselil v Kielce. O tej temi je v nedeljo spregovoril tudi predsednik poljskega kolektiva Bertus Servaas. "Lahko potrdim, da se bomo spet začeli pogovarjati. Staš je bil naš primarni cilj, a so se pogovori z njim za nekaj časa prekinili, zdaj pa imamo spet priložnost, da v svoje vrste pripeljemo tega rokometaša," je predsednikove besede povzel poljski portal sport.se.pl. Iz Vardarja se bo k poljskemu velikanu preselil tudi hrvaški reprezentant in MVP zaključnega turnirja Karačić, če se bo Blaž Janc odpravil v Barcelono, pa se odpira možnost, da se na Poljsko preseli tudi Rus Daniil Šiškarjov, še piše omenjeni medij.

Kapetan Vardarja: Uživali kot majhni otroci

Kapetan Vardarja Ivan Karačić je bil srečen, a tudi žalosten. Foto: Guliver/Getty Images Za najboljšega igralca finalnega turnirja je bil razglašen kapetan Vardarja Karačić. ''Bog nas je nagradil,'' je dejal borbeni Hrvat, ki je v polfinalu zaradi poškodbe kolena predčasno končal dvoboj, igral pa tudi s povišano temperaturo, nato pa dan pozneje v finalu prispeval tri zadetke in kar pet asistenc.

''Pred turnirjem nas ni nihče jemal resno, a se s tem nismo obremenjevali. Igrali smo rokomet in v njem uživali kot majhni otroci na treningih. Ustvarili smo pozitivno ozračje, na koncu pa nas je za trud nagradil sam bog. To je najsrečnejši, a tudi najbolj žalosten dan v mojem življenju. V slačilnici sem bil zelo žalosten, saj sem odigral zadnjo tekmo za tako sijajen klub. Bilo bi prelepo, če bi lahko Vardar nadaljeval rokometno zgodbo,'' je dejal po poročanju hrvaškega RTL.

Zorman novi trener Vardarja?

Uroš Zorman bi se lahko kmalu preizkusil v zelo odgovorni vlogi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Njegov rojak Čupić je večni optimist. Napovedal je, da bo ostal zvest Vardarju. ''Skopje je čudovito mesto, klub je prvak Evrope in ima najboljše navijače na svetu. Moja družina uživa v Skopju,'' je Čupić napovedal, da ostaja zvest Vardarju. Eden redkih, ki tako razmišlja. Morda ga bo v prihodnji sezoni v Severni Makedoniji vodil legedarni slovenski rokometaš Uroš Zorman.

Po poročanju slovenskega dnevnika Delo je namreč Ljubljančan, ki je na zaključnem turnirju nastopil kot pomočnik trenerja Kielc, v zelo resni igri za selitev v Skopje, kjer bi mu bila zaupana vloga prvega stratega. To bi bila prva tovrstna izkušnja za enega najboljših slovenskih rokometašev vseh časov. Ogromno bo odvisno od tega, kakšna usoda bo doletela skopski klub in ali bo ruski bogataš Samsonenko resnično zapustil klub.