V živo: Veszprem ali Vive Kielce, "slovenski" spopad za veliki evropski finale

Lani so se naslova najboljših presenetljivo veselili rokometaši Montepellierja.

V senci nogometne lige prvakov se ta konec tedna odvija tudi zaključni turnir četverice v najelitnejšem rokometnem evropskem tekmovanju. Osrednja dvorana v Kölnu je prizorišče jubilejnega desetega zaključnega turnirja lige prvakov v rokometu. V uvodnem polfinalu se pravkar merita Veszprem in Vive Kielce, ob 18. uri se bosta udarila Barcelona in Vardar Skopje. Nastopa ogromno slovenskih legionarjev.

Na lanskem zaključnem turnirju četverice je presenetljivo slavil francoski Montpellier, ekipa kapetana slovenske izbrane vrste Vida Kavtičnika. V razvpiti Lanxess Areni nastopa sedem slovenskih rokometašev. Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek, ki je bil proglašen za najboljšega obrambnega igralca v ligi prvakov v tej sezoni, igrajo za madžarski Veszprem, Jure Dolenec za špansko Barcelono, Blaž Janc za poljsko Vive Kielce, kjer je pomočnik trenerja Uroš Zorman, Staš Skube pa igra za makedonski Vardar Skopje.

Na dosedanjih turnirjih četverice sta največkrat po zvezdah posegla nemški Kiel in Barcelona, ki sta po dvakrat zmagala na tem tekmovanju. Po eno zmago imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce, Vardar iz Skopja in Montpellier.

Liga prvakov, polfinale:

