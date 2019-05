Velika čast za Blagotinška: Slovenija ima najboljšega v Evropi

Rokometni navdušenci so izbrali najboljšo ekipo v sezoni, ki se bo konec tega tedna končala na sklepnem turnirju lige prvakov v nemškem Kölnu. V idealni postavi so kar štirje igralci Vardarja - vratar Dejan Milosavljev, levo krilo Timur Dibirov, desno krilo Ivan Čupić in desni zunanji Dainis Kristopans, poleg jih pa so v najboljši postavi levi zunanji Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain), srednji zunanji Kentin Mahe (Veszprem) in krožni napadalec Julen Aguinagalde (Kielce).

Na zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu sta sobotna polfinalna para Veszprem - Vive Kielce (15.15) in Barcelona - Vardar Skopje (18.00), slovenske barve pa bodo zastopali Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek (vsi Veszprem), Jure Dolenec (Barcelona), Blaž Janc (Kielce) in Staš Skube (Vardar Skopje).

Pri Veszpremu ne manjka slovenskih orožij. Foto: Žiga Zupan/Sportida