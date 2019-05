Kielce z Jancem in Zormanom po drami izločile PSG in se uvrstile na zaključni turnir

V nedeljo je v najbolj dramatičnem četrtfinalu, kjer je poljski klub PSG Vive Kielce z Blažem Jancem in pomočnik trenerja Urošem Zormanom, branil deset golov prednosti pred PSG-jem s prve tekme, na drugem srečanju po dramatičnem zaključku izgubil s 26:35 in se skozi šivankino uho uvrstil na zaključni turnir četverice. Janc je dosegel štiri zadetke. Zvečer bo Pick Szeged ( Dean Bombač, Mario Šoštarič, Nik Henigman in Matej Gaber) gostil Vardar Skopje (23:31).

Kielce so v francoski prestolnici dolgo časa hodile po robu. Že na polčasu so zaostajale za sedem golov (11:18), v 47. minuti pa so Parižani - po golu Luca Abaloja - nevtralizirale visok primanjkljaj s prve tekme (19:29). V dramatični končnici si je domača ekipa nekajkrat priigrala prednost enajstih golov, a so Kielce z odlično predstavo v končnici tekme najbolj zvezdniški rokometni klubski zasedbi na svetu prizadejale boleč poraz.

A very tired & emotional @kielcehandball celebrates in Paris as they go through to the VELUX EHF Champions League Final4 despite losing 35:26. Their 10 goals & calm in the last 5 min were enough to reach the Final.#veluxehfcl #PSGKCE pic.twitter.com/GLFzZahPuU — EHF Champions League (@ehfcl) May 5, 2019

V polfinalu že Veszprem in Barcelona

Rokometaši Veszprema so prvi polfinalisti lige prvakov. Madžari so tudi z izdatno slovensko pomočjo na povratni četrtfinalni tekmi doma premagali Flensburg-Handewitt z 29:25 (17:13) in tako le še potrdili slavje s prve tekme, ki so jo dobili z 28:22. Barcelona je dobila še drugo tekmo proti Nantesu in se zanesljivo prebila na zaključni turnir četverice. Jure Dolenec se ni vpisal med strelce.

V ekipi Veszprema se je od Slovencev najbolj izkazal Dragan Gajić, ki je dosegel šest golov iz šestih strelov in bil prvi strelec svoje ekipe. Dva zadetka k zmagi je prispeval Gašper Marguč, po enega pa Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek.

Zaključni turnir četverice bo prvega in drugega junija v Kölnu.

Liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme:

Preberite še: