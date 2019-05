Koprčani ob polčasu vodili, Celjani ob koncu slavili

Šesti krog končnice sta v petek odprla vodilno Celje in Koper. Z 29:22 so slavili branilci naslov, ki so ob polčasu zaostajali, nato pa le vknjižili novo zmago. V soboto se bosta udarila še Maribor in Gorenje ter Loka in Ribnica. Celjani imajo pred drugouvrščenim Gorenjem že pet točk naskoka, tretja Ribnica zaostaja še točko več.