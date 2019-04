Mariborčani proti Ribnici, derbi vodilnih v Velenju

V 5. krogu končnice državnega prvenstva bodo vse oči uprte v Velenje, kjer se bosta v soboto na derbiju spopadli ekipi Gorenja in Celja pivovarne Laško. Varovanci Zorana Jovičića so na štirih tekmah končnice za prvaka zabeležili štiri zmage. Velenjski rokometaši, pred katerimi je še šest tekem domačega prvenstva in dve pokalni tekmi, v domači dvorani tokrat pričakujejo četo Tomaža Ocvirka. Prvouvrščena ekipa prvenstva je na štirih tekmah končnice zabeležila tri zmage, iz Ribnice pa so odšli s točko. Velenjčani so tako trenutno drugi na prvenstveni lestvici, za rokometaši Celja Pivovarne Laško zaostajajo za tri točke.