Koprčani do prve zmage v drugem delu, njihova žrtev je bil Maribor

Mariborčani so doživeli poraz v Kopru, v drugem delu prvenstva so dosegli le eno zmago. Foto: Boštjan Selinšek/RK Maribor Branik

Četrti krog lige NLB za prvaka sta v četrtek odprla Koper in Maribor. Prve zmage v drugem delu prvenstva so se veselili Koprčani, ki so štajerske goste ugnali z 31:24. V petek bodo vodilni Celjani gostili zadnjo Loko, v soboto bo sledil še derbi med Ribnico in Gorenjem, ki ju na lestvici loči le točka.