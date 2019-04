Z derbijem v Ribnici se začenja tretji krog boja za prvaka

Pred rokometaši v ligi NLB je 3. krog končnice. Krog v ligi za prvaka se bo danes začel z derbijem med Ribnico in Celjem pivovarno Laško, Ribničani trenutno zasedajo tretje mesto in imajo štiri točke zaostanka za Celjani (42), ki so enega izmed letošnjih treh porazov, doživeli prav v Ribnici. V soboto bosta na sporedu še obračuna med Gorenjem in Koprom ter Mariborom in Loko.