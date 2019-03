Ribničani in Velenjčani upravičili vlogo favorita

Rokometaši Ribnice so v 2. krogu končnice lige NLB v ligi za prvaka s 30:24 premagali Koper, Velenjčani pa so z 29:13 odpihnili Urbanscape Loko. Celjani so v petek doma premagali Maribor Branik s 30:26. V skupini za razvrstitev od 7. do 12. mesta je Krka remizirala z Ivančno Gorico.