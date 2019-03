Tobias Cvetko se vrača v Celje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometni prvoligaš Celje Pivovarna Laško je z 22-letnim levim zunanjim igralcem Tobiasom Cvetkom, ki ta čas nastopa za Trimo Trebnje, sklenil triletno pogodbo do leta 2022, so sporočili iz tabora Celjanov. Cvetko je bil kot posojeni rokometaš Celja član Trima od leta 2016 in zanj dosegel 656 zadetkov na vseh tekmah slovenskega prvenstva.