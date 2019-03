Slovenski legionarji iščejo pot v četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bodo v rokometni ligi prvakov znani potniki v četrtfinale. Med tistimi, ki se potegujejo za četrtfinalne vstopnice, je tudi veliko slovenskih legionarjev. Mesto v četrtfinalu sta si neposredno že zagotovila PSG in Barcelona Jureta Dolenca .

Blaž Janc bo s Kielcami danes v domači dvorani lovil četrtfinale proti Zaporožju, s katerim je poljska ekipa na prvem srečanju remizirala. Veszprem Dragana Gajića, Boruta Mačkovška, Blaža Blagotinška in Gašperja Marguča bo proti Sportingu Aljoše Čudiča in Matevža Skoka branil dva zadetka prednosti s prve tekme.

Pred skoraj da nemogočo nalogo je ekipa Zagreba. Četa Branka Tamšeta z Gregorjem Potočnikom, Aleksom Vlahom ter Urhom Kastelicem je proti Vardarju (Staš Skube) na prvi tekmi izgubila za devet golov in bo v Makedoniji iskala priložnost za čudež.

Madžarski Pick Szeged z močno slovensko zasedbo, Dean Bombač, Nik Henigman, Mario Šoštarič in Matej Gaber, bo v nedeljo branil dva gola naskoka pred Wislo Igorja Žabiča in Žige Mlakarja. Meškov Brest s Simonom Razgorjem in Vidom Potekom bo proti nemškemu velikanu Flensburgu poskušal nadoknaditi dva zadetka zaostanka s prve tekme.

Liga prvakov, osmina finala, povratne tekme:

Preberite še: