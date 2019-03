Staš Skube razžalostil slovensko legijo pri Zagrebu

Igrajo so prve tekme osmine finala rokometne lige prvakov. V soboto je Blaž Janc (1 zadetek) s Kielcami remiziral z Zaporožjem. Zagreb je po vodstvom Branka Tamšeta in z Gregorjem Potočnikom, Aleksom Vlahom ter Urhom Kastelicem je visoko izgubil proti Vardarju, katerega barve branita tudi Staš Skube. Vlah in Potočnik sta dosegla dva zadetka, Skube pa enega. Meškov Brest (Simon Razgor (0) in Vid Poteko (0)), ki je v zadnjem krogu rednega dela ujel napredovanje, je za dva zadetka klonil s Flensburgom.