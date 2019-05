Začenja se rokometni spektakel: kdo od Slovencev bo na prestolu zamenjal Kavtičnika?

V razvpiti Lanxess Areni bo nastopilo sedem slovenskih rokometašev. Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek igrajo za madžarski Veszprem, Jure Dolenec za špansko Barcelono, Blaž Janc za poljsko Vive Kielce, kjer je pomočnik trenerja Uroš Zorman, Staš Skube pa za makedonski Vardar Skopje.

Barcelona, za katero igra Jure Dolenec je favorit zaključnega turnirja:

Dolenčevi papirnati favoriti

Papirnati favorit letošnjega zaključnega turnirja je katalonski velikan. Ta je svoje razvite rokometne mišice pokazal že v skupinskem delu, ko je osvojil prvo mesto v skupini A, za njim pa so se uvrstili Veszprem, Vardar, Kielce, nemški Rhein-Neckar Löwen, beloruski Meškov Brest, Montpellier in švedski Kristianstad.

V osmini finala je bil prost, v četrtfinalu pa je zanesljivo izločil francoski Nantes, lanskega finalnega osmoljenca sklepnega turnirja v Kölnu.

Blaž Janc je s Kielcami v četrtfinalu izločil bogati PSG. Kaj bodo pokazali v Nemčiji? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kielce izločile PSG

Na letošnjem turnirju so možna tudi presenečenja, nenazadnje so to potrdili letošnji četrtfinalni obračuni. Znova je neslaven konec doživel razvpiti in zvezdniški PSG, ki navkljub silnemu finančnemu vložku svojih katarskih lastnikov - na las podobna slika je na evropskem nogometnem prizorišču - ni pustil globokih sledi na evropski sceni. V minulih treh sezonah se je vsaj prebil do zaključnega turnirja, a nato vselej pogorel, tokrat je obstal že v četrtfinalu.

Slovenski "Veszprem" v polfinalu čakajo Kielce. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovensko obarvani Veszprem je v tekmah na izločanje zanesljivo opravil svoje delo ter v osmini finala izločil portugalski Sporting iz Lizbone, v četrtfinalu pa nemški Flensburg-Handewitt.

Makedonski prvak in zmagovalec lige prvakov v letu 2017 je bil v osmini finala boljši od hrvaškega Zagreba, ki ga vodi nekdanji strateg Celja Pivovarne Laško Branko Tamše, v četrtfinalu pa od madžarskega Picka iz Szegeda, kjer igrajo kar štirje slovenski rokometaši Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarič in Nik Henigman.

Vardar Staša Skubeta se bo v polfinalu zoperstavil Barceloni. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Kiel in Barcelona slavila dvakrat

Na dosedanjih turnirjih četverice sta največkrat po zvezdah posegla nemški Kiel in Barcelona, ki sta po dvakrat zmagala na tem tekmovanju. Po eno zmago imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce, Vardar iz Skopja in Montpellier.

Barcelona je največkrat slavila v pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov. Katalonska ekipa ima devet naslovov, na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v tem tekmovanju slavili rokometaši Celja Pivovarne Laško.

Spored tekem v Kölnu: sobota, 1. junij:

- polfinale:

15.15 Veszprem - Vive Kielce

18.00 Barcelona - Vardar Skopje nedelja, 2. junij:

15.15 tekma za 3. mesto

18.00 finale

Liga prvakov: 2017/2018: Montpellier

2016/2017: Vardar Skopje

2015/2016: Vive Tauron Kielce

2014/2015: Barcelona

2013/2014: Flensburg-Handewitt

2012/2013: HSV Hamburg

2011/2012: Kiel

2010/2011: Barcelona

2009/2010: Kiel

2008/2009: Ciudad Real

2007/2008: Ciudad Real

2006/2007: Kiel

2005/2006: Ciudad Real

2004/2005: Barcelona

2003/2004: Celje Pivovarna Laško

2002/2003: Montpellier

2001/2002: Magdeburg

2000/2001: Portland San Antonio

1999/2000: Barcelona

1998/1999: Barcelona

1997/1998: Barcelona

1996/1997: Barcelona

1995/1996: Barcelona

1994/1995: Elgorriaga Bidasoa

1993/1994: Teka Santander Pokal državnih prvakov: 1993: Zagreb

1992: Zagreb

1991: Barcelona

1990: SKA Minsk

1989: SKA Minsk

1988: CSKA Moskva

1987: SKA Minsk

1986: Metaloplastika Šabac

1985: Metaloplastika Šabac

1984: Dukla Praga

1983: Gummersbach

1982: Honved Budimpešta

1981: Magdeburg

1980: Grosswallstadt

1979: Grosswallstadt

1978: Magdeburg

1977: Steaua Bukarešta

1976: Borac Banja Luka

1975: Vorwärts Frankfurt na Odri

1974: Gummersbach

1973: MAI Moskva

1972: Partizan Bjelovar

1971: Gummersbach

1970: Gummersbach

1968: Steaua Bukarešta

1967: Gummersbach

1966: Leipzig

1965: Dinamo Bukarešta

1963: Dukla Praga

1962: Göppingen

1960: Göppingen

1959: Redbergslids

1957: Praga * Opomba: liga prvakov se je začela v sezoni 1993/94. Do tedaj so državni prvaki nastopali v evropskem pokalu prvakov. V letih 1958, 1961, 1964 in 1969 tega tekmovanja niso priredili.

