Sedem Slovencev, ki bo v Kölnu naskakovalo evropsko krono, potešilo radovednost

Botanični vrt Flora v Kölnu je bil danes prizorišče žreba polfinalnih parov zaključnega turnirja lige prvakov v rokometu, ki bo 1. in 2. junija v dvorani Lanxess Arena v Kölnu. Polfinalna para sta Barcelona - Vardar Skopje in Veszprem - Vive Kielce.

Osrednja dvorana v Kölnu bo v začetku junija prizorišče jubilejnega desetega zaključnega turnirja lige prvakov. Na lanskem je presenetljivo slavil francoski Montpellier, ekipa slovenskega reprezentanta in kapetana Vida Kavtičnika (po koncu sezone se bo preselil v francoski Aix-en-Provence), na letošnji pa so se po razburljivih četrtfinalnih obračunih uvrstili španska Barcelona, poljske Kielce, madžarski Veszprem in makedonski Vardar Skopje.

Barcelona je v četrtfinalu izločila francoski Nantes, Kielce francoski PSG, Veszprem je bil boljši od nemškega Flensburga, Vardar pa od madžarskega Picka iz Szegeda.

Največ Slovencev v dresu Veszprema

Jure Dolenec brani barve Barcelone. Foto: Twitter Na zaključnem turnirju bo nastopilo sedem slovenskih rokometašev. Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek igrajo za Veszprem, Jure Dolenec za Barcelono, Blaž Janc za Vive Kielce, kjer je pomočnik trenerja Uroš Zorman, Staš Skube pa za Vardar Skopje.

Na dosedanjih turnirjih četverice sta največkrat po zvezdah posegla nemški Kiel in Barcelona, ki sta po dvakrat zmagala na tem tekmovanju. Po eno zmago imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce, Vardar iz Skopja in Montpellier.

Barcelona je največkrat slavila v pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov. Katalonska ekipa ima devet naslovov, na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v tem tekmovanju slavili rokometaši Celja Pivovarne Laško.