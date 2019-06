Vardar drugič ali Veszprem prvič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veszprem in Vardar iz Skopja sta letošnja finalista zaključnega rokometnega turnirja lige prvakov. Njun dvoboj za končno zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini se bo danes v Kölnu pričel ob 18. uri, tekma za tretje mesto med Kielcami in Barcelono pa ob 15.15.

Veszprem je v sobotnem polfinalu premagal Kielce s 33:30 (13:13), Vardar pa je bil po pravem preobratu boljši od Barcelone z 29:27 (9:16).

V velikem finalu bo nastopilo pet Slovencev. Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek igrajo za madžarsko, Staš Skube pa za makedonsko ekipo.

Vardar je bil že končni zmagovalec tega tekmovanja v letu 2017, Veszprem pa se je v letih 2015 in 2016 prebil v finale, a ostal praznih rok.

Na dosedanjih turnirjih četverice v Lanxess Areni sta največkrat po zvezdah posegla nemški Kiel in Barcelona, ki sta po dvakrat zmagala na tem tekmovanju. Po eno zmago imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce, Vardar iz Skopja in Montpellier.

