Đoković zanesljivo v četrtfinalu Pariza, Thiem izločil domačina

Na OP Francije so bili danes na sporedu zadnji dvoboji osmine finala. Srbski velikan Novak Đoković je gladko s 3:0 v nizih ugnal Nemca Jana-Lennarda Struffoma, Avstrijec Dominic Thiem je razžalostil domače navijače, saj je brez težav odpravil Francoza Gaela Monfilsa. V četrtfinale se je uvrstil tudi Nemec Alexander Zverev.

Srb Novak Đoković se je skozi prve štiri dvoboje sprehodil, saj ni oddal niti enega niza. V osmini finala je bil njegov nasprotnik Nemec Jan Lennard Struff, ki je v tretjem krogu presenetljivo izločil Hrvata Borno Ćorića. Številka ena svetovnega tenisa Đoković je Nemcu Jan-Lennardu Struffu prepustil le sedem iger za 6:3, 6:2, 6:2 in si zagotovil jubilejni deseti četrtfinale v Parizu. To je bil za Nemca in Srba drugi obračun, oba je dobil Đoković.

Nishikori, v Parizu sedmi nosilec, pa je imel precej več dela. Domačina Benoita Paireja je ugnal s 6:2, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (8), 7:5. Dvoboj se je začel že v nedeljo, a so ga zaradi mraka prekinili pri 6:2 v drugem nizu. Dvoboj je skupno trajal skoraj štiri ure, njegov naslednji tekmec pa bo prvak Pariza Španec Rafael Nadal, ki na pesku z Japoncem ni izgubil še nobenega dvoboja.

Aleksander Zverev je s 3:1 v nizih izločil nepredvidljivega Fabia Fogninija. Italijan je letos dobil turnir serije mesters v Monaku. Zverev in Fognini sta se srečala štirikrat, boljši izkupiček ima Zverev (3:1).

Avstrijec Dominicom Thiemom je brez težav izločil ljubljenca domačih gledalcev Gaela Monfilsa. Avstrijec je dobil še peti medsebojni dvoboj, Monfils pa tako ostaja brez uspeha.

