Rafel Nadal v Parizu lovi že 90. zmago, na delu tudi Federer

Kot prvi od njiju bo igral Roger Federer. Njegov nasprotnik bo Argentinec Leonardo Mayer, s katerim sta odigrala tri dvoboje in vsi trije so se končali v korist Federerja. Švicar letos na OP Francije še ni oddal niza in s svojo prepričljivo igro kaže, da še vedno sodi v ožji krog favoritov. Federer je na pariškem pesku zmagal le enkrat in sicer leta 2009.

Zelo dominanten je tudi Rafael Nadal, ki pa je moral letos proti Davidu Goffinu že oddati niz. Njegov nasprotnik v osmini finala bo Juan Ignacio Londero iz Argentine in se bosta pomerila prvič. Rafa ima v Parizu izjemno statistko. Do danes je dobil 89 dvobojev in le dva izgubil in lovi svoj 13 četrtfinale na Roland Garrosu. Njegov današnji nasprotnik ima veliko manj izkušenj, saj šele prvič igra na glavnem turnirju za grand slam.

Zanimiv dvoboj se obeta med Grkom Stefanosom Cicipasom in Stano Wawrinko, ki bosta loparje prekrižala prvič. Keija Nišikorija, sedmega nosilca turnirja, čaka Francoz Benoit Paire.

ATP