V živo: velika senzacija v Parizu, konec za št. 1 na svetu

Kot prva od najboljših je na pariški pesek stopila Simona Halep in svoje delo proti Lesii Tsurenko opravili izjemno hitro. Ukrajinsko nasprotnico je odpravila s 6:2 in 6:1 ter dobila še osmi medsebojni dvoboj.

Naomi Osaka, prva igralka sveta in zmagovalka zadnjih dveh turnirjev za grand slam, je v soboto presenetljivo izpadla proti Katerini Siniakovi. Čehinja, ki na jakostni svetovni lestvici zaseda 42. mesto, se je razveselila največje zmage v karieri. Japonko je premagala s 6:4 in 6:2, Osaka pa bo vseeno po koncu OP Francije še vedno št. 1 na svetu, saj je po razpletu prvega tedna v francoski prestolnici, kjer se je hitro poslovila tudi druga nosilka Kristina Pliškova, ne more več prehiteti nobena tekmica.

Na igrišče bo stopila tudi 37-letna Serena Williams, ki med drugim pozornost vzbuja s svojo teniško opravo. Štirikratna zmagovalka OP Francije bo v tretjem krogu igrala proti rojakinji Sofiji Kenin, trenutno 35. igralki sveta. Zanju bo to prvi medsebojni obračun.

Klepačeva s Francozom izpadla v 2. krogu

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je izpadla v 2. krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu v konkurenci mešanih dvojic. Klepačeva, ki je igrala skupaj s Francozom Edouardom Roger-Vasselinom, je morala priznati premoč prvopostavljeni ameriško-brazilski navezi Nicole Melichar/Bruno Soares, ki je slavila s 6:4 in 6:3.

Klepačeva ostaja še v konkurenci ženskih dvojic, kjer igra skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko. Deseti nosilki bosta v 3. krogu igrali proti sedmopostavljenima Melicharjevi in Čehinji Kveti Peschke.

Primorka je še edina slovenska predstavnica na Rolandu Garrosu med članicami. V mladinski konkurenci bo zaigrala Pia Lovrič, ki ji je žreb v prvem krogu namenil domačinko Elso Jacquemot.

