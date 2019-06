V živo: Nole napada Italijana, hud boj Zvereva in Lajovića

Prava poslastica pravkar med petim nosilcem Aleksandrom Zverevom in Srbom Dušanom Lajovićem. Igralca sta do zdaj igrala le enkrat, in to ravno lani v Parizu. Takrat je po petih nizih slavil Nemec. Lajović v uvodnih dveh dvobojih še ni oddal niza, letos pa je nase opozoril na turnirju v Monaku, ko je se je prebil vse do finala.

Novaku Đokoviću tokrat na nasproti stoji kvalifikant Salvatore Caruso, ki se pred letošnjim letom še ni uvrstil na glavni del turnirja. Nole, prvi nosilec turnirja, je v uvodnih dveh dvobojih oddal le osem iger in ima na turnirjih za grand slam že 23 zaporednih zmag. Beograjčan še drugič v karieri lovi "Nole Slam", kar pomeni, da bi imel v lasti vse štiri turnirje za grand slam.

Velika preizkušnja čaka Dominica Thiema, četrtega nosilca Roland Garrosa. V tretjem krogu ga čaka neugodni Urugvajec Pablo Cuevas. Statistika je na strani Avstrijca (3:2), ki je tudi dobil zadnji medsebojni dvoboj letos na turnirju v Argentini.

ATP