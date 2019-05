Federer zlahka, Nadal oddal niz

Izkušeni as Roger Federer je s 6:3, 6:1 in in 7:6 ugnal Norvežana Casperja Ruuda, igralca nove generacije, ki je šele prvič igral v tretjem krogu turnirja za grand slam. Švicar trenutno v Parizu kaže prepričljiv tenis, saj do zdaj še ni oddal niza. Njegovo razmerje zmag in porazov v Parizu je trenutno 68:16. Za igralca je bil to prvi medsebojni dvoboj.

Nekoliko težje delo je imel Rafael Nadal, potem ko je v tretjem krogu igral proti Davidu Goffinu. Belgijec je namreč enkrat v svoji karieri že premagal Španca, tokrat pa je Nadalu odščipnil tretji niz. Njun medsebojni izid v zmagah je zdaj 4:1 za Rafaela Nadala, ki na OP Francije lovi neverjetno, 12. turnirsko zmago.

Zanimiv bo dvoboj med starima znancema. Merita se namreč Švicar Stan Wawrinka in Bolgar Grigor Dimitrov. Obeta se izenačen dvoboj in tudi medsebojna statistika je izenačena 4:4. Dvoboj je bil pri rezultatu 2:0 za Švicarja zaradi teme prekinjen in se bo nadaljeval v soboto.

