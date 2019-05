Hercogova namučila lansko finalistko

Danes je bila na OP Francije znova na delu slovenska teniška igralka Polona Hercog. Hercgova je v boju za uvrstitev 4. krog tekmovanja po dobrem odporu morala priznati premoč Američanki Sloane Stephens. Hrvatica Petra Martić je presenetila drugo nosilko Kristino Pliškovo in jo po 85 minutah izločila s 6:3 in 6:3. V ženskih dvojicah je Andreja Klepač preskočila oviro v 2. krogu, Katarina Srebotnik pa se poslavlja.

Za senzacijo dneva je poskrbela hrvaška teniška igralka Petra Martić. Splitčanka je kot 31. nosilka v 3. krogu šokirala drugopostavljeno Čehinjo Kristino Pliškovo. Zmagala je s 6:3 in 6:3 ter se razveselila ene največjih zmag v karieri. Danes čaka nastop v Parizu tudi njeno dobro prijateljico iz Slovenije.

Druga nosilka Karolina Pliškova je doživela nepričakovan udarec v 3. krogu OP Francije. Foto: Reuters

Osaka bo ostala številka 1 Poraz Pliškove pomeni tudi, da bo Japonka Naomi Osaka obdržala številko 1 ženskega tenisa na svetovni jakostni računalniški lestvici WTA tudi po koncu turnirja v Parizu, ne glede na to, kako daleč se bo uvrstila.

Polona Hercog v zadnjem času na pesku kaže dobre igre. In nič drugače ni na letošnjem OP Francije, kjer je svojo pot končala v tretjem krogu tekmovanja. Proti izjemno zahtevni nasprotniki Američanki Sloane Stephens, sicer sedmi nosilki turnirja in lanski finalistki Roland Garrosa, je prikazala dober tenis. Američanka je slavila s 6:3, 5:7 in 6:4.

Hercogova, ki je skupno trikrat igrala v 3. krogu grand slamov, je v prvem nizu (in tudi nadaljevanju) naredila preveč neizsiljenih napak, tudi prvi servis ji ni stekel, tako da je tekmica, že zmagovalka grand slama (OP ZDA 2017), v četrti in šesti igri naredila "break" in prišla do neulovljive prednosti.

V drugem nizu je 26-letna Američanka, ki je dobila še četrti medsebojni dvoboj s Hercogovo, Slovenki odvzela servis že v prvi igri, toda v četrti se je Hercogova vrnila v igro in izenačila na 2:2. Korak je držala vse do devete igre, nato pa ji je Stephensova spet odvzela servis. Toda Hercogova se ni predala, dobila deseto igro na servis tekmice, nato pa dobila še 12. igro, spet na servis tekmice, in prvič v karieri odvzela niz Stephensovi. Hercogova je sicer rešila štiri zaključne žogice Američanke.

Podobno kot drugi se je začel tudi tretji niz, in sicer z "breakom" Američanke, to je ponovila tudi v tretji igri in povedla s 3:0. Po zaostanku z 0:4 je Hercogova dobila tri zaporedne igre, a do preobrata ni zmogla. Američanka je niz dobila s 6:4.

Igralki sta igrali štiri medsebojne dvoboje in vse štiri je dobila Sloane Stephens.

Andreja Klepač napredovala, Katarini Srebotnik spodletelo

Andreja Klepač nastopa v Parizu kot deseta nosilka. Foto: Guliver/Getty Images Pestro je tudi med ženskimi dvojicami, kjer potekalo dvoboji drugega kroga. Andreja Klepač je v paru s Čehinjo Lucijo Hradecka v drugem krogu s 6:4, 3:6 in 6:3 premagala Američanko Sofio Kenin in Nemko Andreo Petkovic.

Slovensko-češki par ima status desetega nosilca. V 3. krogu Klepačevo in Hradecko čakata sedmi nosilki, Čehinja Kveta Peschke in Američanka Nicole Melichar.

Klepačeva je v konkurenci tudi med mešanimi dvojicami, kjer igra skupaj s Francozom Edouardom Roger-Vasselinom.

Izkušena slovenska igralka Katarina Srebotnik je združila moči z Američanko Atawo Raquel. V drugem krogu sta izgubili proti Američankama Desirae Krawczyk in Jessici Pegula. Izgubili sta s 5:7 in 3:6.

