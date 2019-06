V živo: navijaška evforija sredi Ljubljane, slovenski kolesarski junaki so doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprejem slovenskih kolesarjev, ki so bili na Giru

Ob 18. uri bo pred Mestno hišo v Ljubljani sprejem za slovenske kolesarje Primoža Rogliča, Jana Polanca, ki sta se pretekle tri tedne znojila na italijanskih cestah, in Tadeja Pogačarja, ki je zmagal na dirki po Kaliforniji. Prenos bo v živo na Siolu, ko bo množica navijačev pozdravila slovensko kolesarsko trojico. Pravkar lahko v prenosu spremljate novinarsko konferenco.

V nedeljo se je v Veroni končala prestižna tritedenska italijanska dirka, na kateri je Primož Roglič s končnim tretjim mestom spisal zgodovino slovenskega kolesarstva. "Na tritedenskih dirkah se zgodijo stvari, ki si jih ne želiš. Najtežja stvar je bila to, da se po 14. etapi nisem več dobro počutil. Imel sem težavo s prehrano in prebavo, kar mi je povzročalo največ težav tudi na naslednjih etapah. Vsak dan sem se moral boriti sam s seboj in poskušal iztisniti, kar se je dalo. Mnogo lažje je bilo ob podpori navijačev," je na novinarski konferenci dejal Roglič, ki je pred tem s kolesarskima kolegoma obiskal tudi predsednika države.. "V veliko čast nam je bilo obiskati predsednika. Kolesarstvo v Sloveniji prihaja v ospredje, kar sva z Janom občutila tudi v zadnjih etapah na dirki po Italiji," je še povedal tretjeuvrščeni z dirke po Italiji.

Roglič za prihodnost večjih načrtov še nima. "Z ekipo smo imeli v mislih dirko po Franciji, ampak mi je Giro pobral več moči kot sem mislil, da bo prvotno," je povedal Roglič, ki se bo v kratkem preizkusil tudi v vlogi očeta.

Za vedno bo letošnji Giro ostal v spominu tudi Janu Polancu. "Odlično je biti doma. Dosegel sem svoj cilj, mogoče sem imel prej v mislih kakšno etapo, ampak. Vloga kapetana je bil zahtevna, saj so se nam načrti potem, ko sem oblekel rožnato majico zamenjali. Z veseljem sem sprejel to vlogo, naša ekipa je bila razredčena, zato sem bil pogosto sam," je povedal Polanc.

Tretji slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na dirki po Kaliforniji z zmago dosegel uspeh kariere. "Lepo je stati na najvišji stopnički take dirke. V ekipi se počutim odlično, imamo obojestransko zaupanje, skupaj delamo dobro," zadovoljstva ni skrival Pogačar.

Giro se je za slovenske kolesarje začel sanjsko. Roglič je v prologu v Bologni pometel s konkurenco in si na pleča nadel rožnato majico vodilnega, ki jo je v šesti etapi namenoma prepustil Valeriou Contiju. Moštvenemu kolegu pri UAE Emirates jo je nato prevzel drugi Slovenec. Jan Polanc je z begom prišel do velikega trenutka in nato dva dneva nosil rožnato majico najboljšega.

V 14. etapi jo je moral predati končnemu zmagovalcu Richardu Carapazu.

Prav vsi slovenski kolesarji pa so imeli ob trasi, zlasti ob zaključku Gira, veliko podporo navijačev, ki so prišli iz domovine. Največ jih je imel razumljivo Roglič, ki je sprožil novi val Rogličmanie, saj je bil v igri za skupno zmago. Na koncu se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, kar je največji uspeh slovenskega kolesarja na tritedenskih dirkah.

Zato lahko danes ob 18. uri pričakujemo, da bo pred Mestno hišo na sprejemu spet veliko število ljubiteljev kolesarstva. Vse to bomo pospremili v prenosu na Siolu.