Junak Gira začel s kolesom brez pnevmatik #video

Pred začetkom Dirke po Italiji so strokovnjaki uvrščali Richarda Carapaza (Movistar) med elitno deseterico favoritov za končno zmago, a je bil pri repu te razpredelnice. Ekvadorec, ki ima zanimivo otroštvo in prehod v kolesarstvo, je nato med vsemi najglasneje govoril na italijanskih cestah in spisal zgodovino ekvadorskega kolesarstva.

Velika želja ekvadorskega kolesarja Richarda Carapaza je bila osvojiti Giro. Letos mu je veliki podvig uspel. "To je najpomembnejši trenutek mojega športnega življenja, kar je težko razložiti. Od začetka do konca sem trpel, da sem dosegel ta uspeha," je bil vesel Ekvadorec, ki je med dirko praznoval 26. rojstni dan.

Verjetno je ljubezen do italijanske tritedenske dirke povezana z njegovim idolom Marcom Pantanijem: "Ko sem si ogledoval videe na spletu, sem postal strastni oboževalec Pantanija."

V nogometni državi sprožil evforijo

A njegova pot v kolesarstvo ni bila samoumevna. Prihaja namreč iz 16-milijonskega Ekvadorja, kjer je med športi praktično vse podrejeno nogometu.

"Rad imam svojo državo, vendar je na žalost vsa usmerjena v nogomet. Pomoč boš dobil le, če se boš odločil za ta šport," je pred časom povedal Carapaz.

Kljub temu je v državi zdaj on tisti, o katerem govorijo vsi. Že lani je z zmago na etapi na Giru in končnim četrtim mestom postal nacionalni junak, letos pa je naredil še korak naprej.

Dobesedno je paraliziral državo, saj so vsi spremljali njegove podvige v Italiji. Trgovine so bile zaprte. Vsi so želeli pospremiti njegov pohod v svet šampionov.

Roglič mora na višinske priprave v Sierro Nevado, Carapaz gre na obisk domov

Carapaz sicer prihaja iz majhne vasi La Playa visoko v gorah na nadmorski višini 2800 metrov, v kateri živi sto družin. Prav zaradi tega ima določeno prednost v gorskih delih, ki so bili na sporedu tudi na Giru. Povrhu vsega se je zapisal v zgodovino dirke kot kolesar z rožnato majico, ki se je rodil na najvišji nadmorski višini.

A življenje na visoki nadmorski višini ne pomeni, da boš dober kolesar. Carapaz je trdo delal, povrhu vsega ima prave predispozicije za ukvarjanje s tem športom.

"Rodil sem se v majhnem kraju, 20 minut od Kolumbije. Tam sem živel, dokler nisem začel kolesariti v Kolumbiji," je povedal Carapaz.

Gorsko kolo pretežko, zato je izbral tisto brez pnevmatik

V svetu kolesarstva je Kolumbija znana po dobrih gorskih kolesarjih, kot so Nairo Quintana, Rigoberto Uran in Egan Bernal.

Carapaz ima dve starejši sestri, kot otrok pa je moral delati na polju. "Ko sem bil mlajši in je mama imela raka, sem moral poskrbeti za krave. Hranil in molzel sem jih." Prodaja mleka je bila glavni prihodek za družino. Na srečo se je zdravstveno stanje njegove mame izboljšalo.

Zanimiv je podatek, da je bilo njegovo prvo kolo brez pnevmatik. "Ko je bil star osem let, je imel gorsko kolo. Govoril je, da mu je pretežko. Bolj mu je bilo všeč kolo brez pnevmatik, s katerim je zelo rad skakal čez ovire," je povedala njegova mama.

Ogledniki so ga prvič opazili, ko je leta 2013 zmagal na dirki Vuelto a Guatemala. Takrat je bil član ekvadorske ekipe. Odkrili so ga Kolumbijci in ga nemudoma vzeli pod svoje okrilje. Hitro se jim je oddolžil in zmagal na dirki Vuelta de la Juventud de Colombia. Ta uspeh je v Južno Ameriko privabil "predatorje" iz Evrope, ki iščejo nadarjene kolesarje.

Španci so kmalu spoznali, da je kolesar za tritedenske dirke

Najprej so ga pod svoje okrilje vzeli pri ekipi Lizarte, nato pa je presedlal v trenutni klub Movistar.

Leta 2014 ga je na treningu zbil avto. Operacijo noge je uspešno prestal, nesreča pa posledic k sreči ni pustila.

Junaki letošnjega Gira - Richard Carapaz, Vincenzo Nibali in Primož Roglič Foto: Jaka Lopatič

Širšo svetovno javnost je nase opozoril lani, ko je zmagal na etapi na Giru, na koncu pa bil celo četrti. V etapi z vzponom na Montevergine di Mercogliano je premagal gorske specialiste Thibauta Pinota, Davideja Formola in Simona Yatesa.

V Ekvadorju je sprožil evforijo. Da je kolesar za tritedenske dirke, so se pri Movistarju prepričali že leta 2017, ko je dirkal na španski Vuelti in bil zelo močan v zadnjem tednu. To je ključnega pomena pri šampionih, ki se želijo zapisati med nesmrtne na največjih treh dirkah na svetu.

Na njegova vrata bodo potrkala najbogatejša moštva

Na letošnjem Giru so vsi govorili o Primožu Rogliču, Vincenzu Nibaliju in Tomu Dumoulinu kot osrednjih favoritih, a je prav vse v karavani Carapaz presenetil v 14. etapi. Morda so takrat tisti najboljši naredili napako, ker mu ni nihče sledil, Ekvadorec pa si je prikolesaril lepo prednost in slekel do takrat vodilnega Jana Polanca. Temu je takrat družbo na drugem mestu delal Roglič, drugi slovenski junak, ki je prav tako nosil rožnato majico, in sicer vse do konca šeste etape.

V zadnjem, gorskem delu Gira Carapaz ni dopustil, da bi kdorkoli ogrozil njegov pohod do velike zmage v Veroni, kjer so ga okronali za nespornega vladarja italijanske dirke.

Z veliko zmago si je na široko odprl vrata do najboljših ekip na svetu. Letos mu namreč poteče pogodba in Movistar ga bo težko zadržal v svojih vrstah. Govori se, da bi se lahko dogovoril z rivalom Team Ineos - nekdanji Team Sky -, ki slovi po tem, da v svoje vrste zvabi južnoameriške kolesarje. Če bo vse tako, kot se govori, se bo pridružil rojaku Jhonatanu Narvaezu ter Kolumbijcema Bernalu in Ivanu Sosi.