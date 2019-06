Kritike na račun Rogličeve ekipe: Primož je bolj kot ne sam svoja ekipa. #video

Primož Roglič bo na današnjem kronometru v Veroni skušal zmanjšati zaostanek, ki ga loči do mest na zmagovalnem odru. Do 3. mesta, ki ga od včerajšnje kraljevske etape zaseda zagriženi Mikel Landa (Movistar), ga loči 23 sekund, do 2. mesta, ki ga že nekaj dni brani Italijan Vincenzo Nibali iz moštva Bahrain Merida, pa več kot dve minuti. Prvo mesto je bržkone nedosegljivo. Nosilec rožnate majice, Ekvadorec Richard Carapaz iz Movistarja, ki se mu nasmiha prva rožnata zmaga v zgodovini njegove domovine, pa si je nabral že debele tri minute in 16 sekund prednosti.

Kaj o Rogličevih predstavah na Giru menijo naključni navijači/kolesarji, s katerimi smo se pogovarjali na športno-zabavni prireditvi Goni Pony, kjer sta zmagovalca Luka Tavčar in Laura Šimenc s časoma 40.54 oz. 51.11 postavila nova rekorda proge.

"Primož je bolj kot ne sam svoja ekipa"

Miha Gašperin, kolesar iz Trebnjega, ki so mu pred natanko štirimi leti v zapleteni operaciji presadili srce in omogočili novo življenjsko poglavje, intenzivno spremlja dogajanje na Giru.

"Pred začetkom Gira sem verjel v to, da bo Primož na koncu zmagal. Zdaj, ko vemo, da to praktično ni več mogoče, pa mu seveda privoščim, da se uvrsti vsaj med prve tri," razmišlja Gašperin, ki je zelo kritičen do prispevka Rogličeve ekipe.

"Primož je bolj kot ne sam svoja ekipa. On je tisti, ki mora sam sebi pomagati, namesto, da bi mu pomagali drugi," je kritičen Trebanjec, ki je optimističen pred današnjim kronometrom v Veroni. "Verjamem, da lahko nadoknadi zaostanek, ki ga loči do 3. mesta. Višje zaradi dolžine etape (samo 17 km) verjetno ne bo mogoče." Pri Rogliču fa najbolj navdušuje to, da je "zelo preprost človek, da ne meče ven," kot se je izrazil Gašperin

Gašper Lazar je prepričan, da Rogliča najbolj žene njegova zasavska trma. Foto: Siol.net

Tudi Gašper Lazar iz Žirov Rogliču privošči mesto na zmagovalnem odru.

"Vsa čast mu, glede na to, kakšen padec je pred leti preživel v Planici in se potem čez nekaj let kar čez noč prelevil v vrhunskega kolesarja. Ne glede na to, kaj se bo danes zgodilo na Giru, je Primož zame že zdaj zmagovalec. Pri njem izstopa zasavska trma," je izpostavil Lazar.

Tudi on verjame, da bo Roglič na kronometru nadoknadil zaostanek do Lande.

Tudi 3. mesto je vrhunski rezultat

Andrej Mali verjame, da se Roglič z današnjim kronometrom lahko prebije na zmagovalni oder. Foto: Siol.net Tudi Matjaž Mali, Tržičan, ki si je življenje ustvaril v Žireh, budno spremlja letošnji Giro.

"Giro redno spremljam zadnjih sedem let, odkar se tudi sam bolj posvečam kolesarstvu. Pred začetkom dirke nisem gojil posebnih pričakovanj za Rogliča, kar pa je pokazal v zadnjih treh tednih se mi zdi izjemno."

Nibali je pred dnevi izjavil, da mu, razen zmage v skupni razvrstitvi Gira, ostala mesta ne pomenijo kaj dosti, oziroma imajo celo ničelno vrednost. Bo tudi Rogličevo 3. mesto, če ga doseže, bolj malo vredno?

"Absolutno ne, vsak rezultat je pomemben, je pa res, da v športu bolj kot ne šteje samo 1. mesto. Čez nekaj let bodo vsi vedeli samo to, kdo je zmagal, nihče pa se ne bo spomnil, kdo je tretji.

Meni osebno tudi 3. mesto pomeni ogromno, še posebej glede na to, da se tudi sam ukvarjam s kolesarstvom in vem, koliko truda je treba vanj vložiti. Sam cenim sleherni rezultat. Pri Rogliču mi je všeč to, ker se ne dela, da je maneken. Če se bo v Veroni počutil dobro, verjamem, da se lahko prebije na stopničke," je bil optimističen Mali.

