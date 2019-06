Primož Roglič v velikih bolečinah spisal zgodovino #video

Najboljša skupna uvrstitev na Giru je bila pred letošnjim letom deveto mesto Tadeja Valjavca. Slednji je imel prav tako najboljšo slovensko uvrstitev na Touru. Tudi tam je bil kot Jani Brajkovič deveti. A sta dobila lani naslednika v Primožu Rogliču.

Leta 2018 je največjo tritedensko kolesarsko pentljo na svetu končal na četrtem, letošnji Giro pa celo na tretjem mestu.

Slovenci so se izkazali, v ponedeljek jih v Ljubljani čaka sprejem Zmagovalec kronometra v Veroni je Američan Chad Haga (Sunweb). Primož Roglič je bil deseti (+ 0:26), izkazal pa se je tudi Jan Polanc (UAE Emirates), ki je bil 14. (+ 0:37). Tretji Slovenec na dirki Grega Bole (Bahrain-Merida) je bil danes 110. z dvema minutama in 42 sekundami zaostanka. V skupnem seštvku je Roglič tretji, Polanc, ki je dva dni nosil rožnato majico, prav tako odličen 14., Bole pa je bil 110. Prav za vse slovenske kolesarje bo v ponedeljek ob 18. uri pred Mestno hišo v Ljubljani organiziran sprejem, kjer lahko spet pričakujemo veliko množico ljudi.

Zaostanek pretopil v prednost in stopil na zmagovalni oder

Pred zadnjo etapo še ni kazalo, da bo tretje mesto njegovo, a je kljub utrujenosti in bolečinah prevozil še zadnjih 17 kilometrov in zaostanek 23 sekund za Mikelom Lando pretopil v prednost osmih sekund. Na koncu je za velikim zmagovalcem Richardom Carapazom zaostal 2:30, za drugim Vincenzom Nibalijem pa 1:25.

Zmagovalna trojka na letošnjem Giru. Foto: Jaka Lopatič

"Uvrstitev na oder za zmagovalce je zame kot zmaga. Ponosen in vesel sem," je vidno utrujeno Roglič uvodoma dejal zbrani slovenski sedmi sili v Veroni in dodal: "Zelo lepo je. Predvsem se ne počutim najbolj zdrav in v redu. Zagotovo se bom zavedal vseh teh dosežkov kasneje. V danem momentu sem zelo vesel in ponosen."

Od 14. etape ni bilo več pravega apetita, bolečine pa prisotne

Zadnji teden je bil zanj izjemno težak, zlasti ker je imel želodčne težave in še čutil posledice padca v 15. etapi.

"Dobro se nisem več počutil že etapo prej. Nikoli nisem čutil apetita. Vsak dan sem se boril, dajal 110 odstotkov od sebe. Tudi danes. Vesel in ponosen sem nad izkupičkom," pravi najbolj vroč slovenski kolesar.

Ko je Primož Roglič stopil na zmagovalni oder

Pred začetkom Gira je bil osrednji favorit za skupno zmago, vendar je bilo jasno, da zaradi vseh težav, ki jih je imel, in sila skromne moštvene podpore, do tega podviga ne bo prišel. Zato pa je tretje mesto, kot je tudi sam dejal, kot zmaga.

Slovenček na Giru in konkurira najboljšim

"Smešno je, da razmišljamo, da en Slovenček pride na Giro in konkurira najboljšim. Vesel sem zaradi vsega. Veseli tudi to, da smo Slovenci z vsemi navijači dvignili dirko na višjo raven. Užival sem v izjemni podpori. Najlepša hvala vsakemu posebej, ki je prišel spodbujati nas Slovence," se je Primož zahvalil še slovenskim navijačem, ki jih je bilo veliko tudi ob progi in na cilju v Areni v Veroni.

Na dirki je imel ogromno podpore slovenskih navijačev. Obiskati in navijati zanj je prišel tudi Robert Kranjec. Foto: Jaka Lopatič

Kot je poudaril je bil letošnja dirka po Italiji velika šola za vse v ekipi, zlasti, ker so se sprva spogledovali z rožnato majico: "Na tem Giru sem se veliko naučil, tudi ekipa. Mislim, da potrebujemo takšno izkušnjo za prihodnost. Moramo analizirati in se naučiti iz napak, ki smo jih storili. Ko stojim tu v Veroni na odru - všeč mi je, da se je tako končalo.

Predvsem si bo zdaj želel počitka in miru, a bo kmalu na trnih, saj s partnerico Loro pričakujeta naraščaj. Zanju bo to novo poglavje v življenju, ko bosta postala starša: "Ni samo kolesarstvo v življenju. Se že veselim tudi novega načina življenja."