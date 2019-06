Roglič brez zmage na kronometru, a s stopničkami na Giru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je zadnje dejanje letošnje Dirke po Italiji, 17-kilometrski kronometer po ulicah Verone končal na desetem mestu, bil pa je hitrejši od Španca Mikela Lande (Movistar) za več kot 23 sekund in ga tako v skupni razvrstitvi pahnil z odra za zmagovalce. Veliki zmagovalec 102. rožnate pentlje je Ekvadorec Richard Carapaz (Movistar), ki je zadržal prednost pred Vincenzom Nibalijem (Bahrain-Merida).

Primož Roglič je bil po dveh zmagah na kronometrih tokrat deseti, poznala se mu je utrujenost po trpljenju v gorah, a je vendarle izpolnil gavni cilj zadnjega dne in prehitel Španca Lando za 31 sekund in ga tako pahnil z odra za zmagovalce v skupnem seštevku. Landa je imel namreč pred današnjo etapo 23 sekund nasloka pred Slovencem.

Zmagovalec kronometra v Veroni je Američan Chad Haga (Sunweb), ki je 17 kilometrov prevozil v 22 minutah in sedmih sekundah, Roglič je bil deseti (+ 0:26), izkazal pa se je tudi Jan Polanc (UAE Emirates), ki je bil 14. (+ 0:37). Tretji Slovenec na dirki Grega Bole (Bahrain-Merida) je bil danes 110. z dvema minutama in 42 sekundami zaostanka.

Roglič je s tretjim mestom poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na velikih tritedenskih dirkah v zgodovini. Za zmagovalcem Carapazom je imel po treh tednih bojev in 21. etapah dve minuti in pol zaostanka, drugo mesto je zasedel Boletov moštveni kapetan Vincenzo Nibali z minuto in petimi sekundami zaostanka za prvim Ekvadorcem, ki je osvojil legendarno rožnato majico.

Polanc je Giro končal na več kot spoštljivem 14. mestu, Bole na 110.

Potek 21. etape (kronometer): Etapne zmage se veseli Amričan Haga, skupne na Giru pa Ekvadorec Richard Carapaz! 1. Chad Haga (ZDA) Team Sunweb 22:07 2. Victor Campenaerts (Bel) Lotto-Soudal + 0:04 3. Thomas de Gendt (Bel) Lotto-Soudal 0:06 4. Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 0:09 5. Tobias Ludvigsson (Šve) Groupama-FDJ 0:11 … 10. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 0:26 14. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:37 110. Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 2:42 Vmesni čas: Roglič je na vmesnem času po 9,5 odpeljanih kilometrih zaostal za najboljšimi, pet hitrejši je bil od Jana Polanca, ki je sicer odpeljal odlično. Je pa za Kisovčanom zaostal Mikel Landa, ki v skupnem seštevku zaseda tretje mesto. Na vmesnem času je bil Španec 20 sekund počasnejši od Rogliča, temu do stopničk na Giru manjkajo še tri sekunde. Nibali uspešno brani drugo mesto v skupnem seštevku, na vmesnem času kronometra je bil celo hitrejši od Rogliča. 13.00: Štartni vrstni red današnjega zaključnega kronometra je obrnjena skupna razvrstitev, kar pomeni, da bodo najboljši kolesarji štartali zadnji. Primož Roglič se je na progo podal 139. ob 16:37, za njim bodo s kronometrom opravili le še Mikel Landa (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) in Richard Carapaz (Movistar). Jan Polanc (UAE Emirates) je progo odpeljal v 22 minutah in 44 sekundah, Grega Bole (Bahrain Merida) pa v 24 minutah in 49 sekundah. 🇮🇹 #Giro



🎥 3,2,1 GO! @bolegrega sets off! pic.twitter.com/p9Rgy4hIby — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) June 2, 2019 Roglič upa, da bo v vožnji na čas nadoknadil 23-sekundni zaostanek za Lando in Giro končal na stopničkah, Nibali ima pred Zasavcem bržčas že nedosegljivo minuti in 22 sekund zaostanka. Skupni vrstni red po 20. etapah: 1. Richard Carapaz (Ekv) Movistar Team 89;38:28 2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida + 1:54 3. Mikel Landa (Špa) Movistar Team 2:53 4. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 3:16 5. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 5:51 6. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 7:18 7. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 7:28 8. Simon Yates (VBr) Mitchelton-Scott 8:01 9. Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 9:11 10. Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 12:50 … 15. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 23:13 110. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida) 4;20:57

