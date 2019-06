Žalostna podoba: Rogličeva simultanka #video

"Jasno, da je razlika, če imaš pravo ekipo ob sebi. Ponosen sem na ekipo in na to, kako se je borila, a pred začetkom smo izgubili Gessinka in kmalu na dirki De Plusa," je o predstavi moštva Jumbo Visma na Dirki po Italiji dejal športni direktor Addy Engels. A več kot očitno je bilo, da je bil Primož Roglič praktično osamljeni jezdec, brez prave pomoči v najtežjih delih Gira.

Skorajda nerazumljivo je, da ekipa napove boj za rožnato majico, nato pa nima posameznikov za prve resne klance. Takšna je zgodba nizozemskega moštva Jumbo Visma na Giru, na katerem se govori le o Primožu Rogliču, ki je bil v ključnem tednu praktično povsem sam.

Res je sicer, da se je pred začetkom poškodoval izkušeni Robert Gessink, ki je bil predviden za ključnega pomočnika, in da je med dirko zbolel 23-letni Laurens De Plus, a vseeno bi pričakovali več pomoči preostalih kolegov.

Roglič moral tudi sam po pijačo

Foto: Sportida Ekipa Jumbo Visma je bila na letošnjem Giru povsem nebogljena. Vodilni v klubu so v Bologni na začetku dirke v en glas poudarjali, da jih zanima rožnata majica in da je Primož Roglič kandidat za ta podvig.

A en mož ne sestavlja ekipe. Ta je pred začetkom Gira štela osem članov, vsi pa so odpadali kot po tekočem traku, ko so se začeli resni klanci. Ni jim ostalo drugega, kot da opazujejo lepote Italije, saj kmalu niso bili več v pomoč Rogliču.

"Jasno, da je razlika, če imaš pravo ekipo ob sebi. Včeraj je moral sam vzeti pijačo. Sem pa ponosen na ekipo in na to, kako se je borila in poskušala narediti vse zanj. Vendarle pa smo pred začetkom izgubili Gessinka in kmalu na dirki De Plusa. Od mlajših kolesarjev ni bilo realno pričakovati, da bodo opravili enako delo in da bodo v enem tednu takšni kot omenjena kolesarja. Zelo smo ju pogrešali. Težko je reči, kakšna bi bila razlika. Zagotovo bi imeli drugačen položaj z obema kolesarjema," je poudaril športni direktor Jumbo Visme Addy Engels.

Tretjo mesto zgodovinski dosežek

Največja konkurenta Richard Carapaz in Vincenzo Nibali sta imela ob sebi prave pomočnike. Še posebej močna je bila ekipa Movistarja, ki je imela z Mikelom Lando še enega favorita za končno zmago.

Slovenski kolesar je tako moral kar sam skrbeti, da je imel dovolj pijače, energijskih gelov in vsega drugea ter da je preživel vse napore gorskih etapah. Pred njim je le še kronometer, na katerem pa mu moštveni kolegi prav tako ne bodo mogli pomagati, saj bo na poti sam. Kot je bil praktično ves ključni del Gira.

Uvrstitev na zmagovalni oder na drugi največji dirki na svetu bi bila velik dosežek. Sploh če dodamo, da se je kolesar iz Zasavja profesionalno začel ukvarjati s tem športom pred vsega šestimi leti. V primerjavi s tretjim Mikelom Lando (Movistar) bo moral izničiti zaostanek 23 sekund. Vodilni Richard Carapaz je oddaljen tri minute in 16 sekund, drugi Vincenzo Nibali pa minuto in 54 sekund.

Na začetku ne bi bili zadovoljni s tretjim mestom, zdaj bodo

Pri vseh ključnih vzponih so njegovi moštveni kolegi predčasno izgubili stik s skupino. Foto: Giro/LaPresse Ali bi bili v ekipi pred začetkom zadovoljni, če bi jim ponudili tretje mesto? "Ne, ne bi bili. Preveč lahko bi bilo, vendar so šle stvari v takšno smer, kot so šle. V odločilnih trenutkih nismo mogli slediti Nibaliju, Carapazu in Landi. Kljub temu moramo biti zadovoljni, še posebej če mu uspe danes nadoknaditi 23 sekund v primerjavi z Lando. Potem bi odšli domov z dvema etapnima zmagama (obe je slavil Roglič, op. a.) in uvrstitvijo na zmagovalni oder v skupnem seštevku."

Tuji novinarji so se spraševali, ali bo moral Roglič v prihodnje narediti korak naprej v gorskih etapah, če bo želel osvojiti tritedensko dirko. Na takšno razmišljanje je Engels odgovoril z naslednjimi besedami: "Ne vem. Težko je odgovoriti. Z več podpore v gorskih etapah bi bili boljši. Ne morem reči, da bi lahko zmagali, a bi bili dalj časa v boju. Nikdar ne veš. Primož je res izgubil proti trojici na klancih, vendar ni bil nikdar zelo daleč. Največ je izgubil po Mortirolu. Mislim, da se je to leto dobro vzpenjal."

Za napad na zmago na tritedenski dirki bo potreboval kakovostnejšo ekipo

Sam bo tudi na zadnjem kronometru v Veroni. Foto: Sportida Če bo želel slovenski kolesar v prihodnosti dejansko naskakovati zmago na tritedenski dirki, je jasno, da bo moral presedlati v drugo moštvo. Nizozemci verjetno nimajo toliko denarja, da bi sestavili konkurenčno moštvo za največje domete. A Roglič ima pogodbo še za prihodnje leto, zato bo zanimivo videti, ali bo ostal ali se bo našel kdo, ki ga bo odkupil, kar v svetu kolesarstva sicer ni ravno pogosto.

Prav tako je letos dobil ogromno izkušenj, saj je bil prvič na tritedenski dirki kot kapetan. Dobil je pomembne odgovore na vprašanje, kje bo moral še napredovati, če bo želel nekoč osvojiti kakšno izmed največjih treh tritedenskih dirk.