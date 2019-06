Norišnica, ki je povsem prevzela Primoža Rogliča #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko Slovenijo zajame evforija, se zgodi to, kar smo lahko doživeli na štartu 20. etape kolesarske dirke po Italiji. Rogličmanija je v Feltre zvabila ogromno število slovenskih privržencev Primoža Rogliča, ki so ga glasno pospremili na kraljevsko etapo.

V Sloveniji so smučarski skoki zelo popularni in ko posameznik presedla iz tega športa v kolesarstvo, ki je prav tako zapisano v slovenski krvi, je za širše občinstvo še bolj zanimiva zgodba. Zlasti, če je športnik ob tem še uspešen.

Kaj je doživel Roglič pred štartom 20. etape

In Primož Roglič je v svetu kolesarstva naredil preskok, ki si ga ni predstavljal niti sam. Vsa Slovenija spremlja njegove podvige. Tudi letošnje na Giru, na katerem je v začetnih etapah zaradi odlične vožnje na prologu v Bologni kolesaril v rožnati majici vodilnega.

To je nato namenoma predal, a jasno poudarjal, da ga le-ta zanima in bi jo rad osvojil. In ker je bil tudi pred zadnjima dvema etapama v igri za laskavo lovoriko, je v Feltre, kjer je bil štart 20. etape, privabil ogromno slovenskih navijačev.

Sploh ni bilo videti, da je to dirka po Italiji, saj so slovenske trobojnice vsepovsod plapolale. Ob trasah je ogromno navijačev, ki so v neverjetnem slogu dali spodbudo članu Jumbo Visme pred kraljevsko etapo. Tudi Roglič ni mogel verjeti, koliko Slovencev ga je prišlo spodbujat v Italijo.

Prevc, Dragić, Dončić, Roglič ...

Vzklikanja "Rogla, Rogla, Rogla … Priiimož Roglič, Priiimož Roglič, Kdor ne skače ni Slovenc …" smo lahko slišali na skoraj vsakem koraku. In ves ta ambient je povsem prevzel najbolj vročega slovenskega kolesarja.

Sploh si ne predstavljamo, kako bi bilo v nedeljo v Veroni na zaključnem kronometru, če bi bil Primož povsem v stiku z rožnato majico in bi bila ta na dosegu roke.

Slovenski navijači so še enkrat pokazali, da radi pospremijo naše športnike tudi v tujini. Nazadnje so v večjem številu (okoli dva tisoč) odpotovali v ZDA na tekmo med Goranom Dragićem in Luko Dončićem. Prava norišnica je bila denimo, ko je Peter Prevc v bližnjem Bischofshofnu osvojil prestižno novoletno turnejo, kjer se je drlo približno pet tisoč slovenskih grl. Da ne govorimo o spremljanju košarkarske reprezentance ...