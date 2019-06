Roglič nemočen proti Nibaliju in Carapazu, navijač s kolesa sklatil Lopeza #video

Zmage v 194-kilometrski etapi od se je veselil španski kolesar moštva Astana Pello Bilbao, ki je bil v ciljnem šprintu močnejši od rojaka Mikela Lande (Movistar), tretje mesto pa je zasedel Italijan Giulio Ciccone (Trek Segafredo).

Landa je v skupnem seštevku za 13 sekund prehitel Primoža Rogliča, ki lahko to mesto na jutrišnjem kronometru v Veroni pridobi nazaj, medtem ko sta se vodilna na dirki Richard Carapaz in Vincenzo Nibali danes Kisovčanu odlepila še za dodatnih 54 sekund. Cilj sta prečkala na četrtem in petem mestu, štiri sekunde za zmagovalcem etape.

Potek 20. etape:

Cilj: Zmagovalec etape je Španec Pello Bilbao (Astana)!

17:11: Nibali, Landa in Carapaz bodo kot kaže obračunali za etapno zmago, Roglič se bori, a zaostaja.

17:07: Roglič izgublja čas za Nibalijem in Carapazom. Kolesarji so na zadnjem klancu letošnjega Gira.

17:00: Miguela Angela Lopeza je s kolesa sklatil neprevidni navijač. Landa, Nibali in Carapaz so medtem povečali prednost pred Rogličem.

16:52: Roglič na spustu lovi največje konkurente, ki so se mu malce odlepili tik pred vrhom Croce D'Aune. Landa, Nibali in Carapaz vozijo kakšnih 50 metrov pred Slovencem. Poljak Rafal Majka je v enem od ostrih ovinkov padel, se pobral in nadaljuje z dirko.

16:45: V skupini favoritov je prvi napad sprožil Miguel Angel Lopez, Nibali je odgovoril, zraven je ostal tudi Roglič. V drugem napadu (spet Lopez) je Roglič nekoliko zaostal, pa se nato prebudil in prevzel vodstvo v skupini favoritov. Je pa naprej skočil Mikel Landa, ki se je podal v lov za vodilno skupino. Iz te je skočil Francoz Madouas.

16:28: Kolesarji se vzpenjajo na Croce D'Aune (2. kategorija), v skupini favoritov oster tempo diktirajo kolesarji ekipe Movistar. 21 kilometrov pred ciljem je prednost ubežne skupine padla na 1:44.

16:20: Bliža se predzadnji klanec letošnje dirke po Italiji, Croce D'Aune, Ubežna skupina se bo vzpenjati začela 2:44 pred skupino favoritov.

15:54: Do cilja predzadnje etape letošnjega Gira je še 50 kilometrov, ubežna skupina ima pred favoriti dve minuti in 50 sekund prednosti, po dolgem spustu s prelaza Rolle gre pričakovati obračun zvezdnikov na zadnjem, zaključnem vzponu.

They are descending now. The descent is - wait for it - 41 km long. The next climb, the Croce d'Aune, starts at Ponte Oltra, km 172, i.e., with 22km to go. #Giro pic.twitter.com/IoVnRVaKLu — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019

15:20: Ubežno skupino sestavljajo Bilbao, Kangert, Madouas, Nieve, Gehereigzabher, Dunbar in Ciccone, pred skupino favoritov imajo 2:50 prednosti. Med favoriti je vse mirno, kot kaže klanec Passo Rolle ni primeren za morebitne napade. Rožnati Carapaz vozi obkrožen s pomočniki Movistarja, Nibali danes mora napasti, a za zdaj varčuje z močmi. Roglič je ves čas blizu in čaka.

14:50: Iz skupine z rožnato majico so pred začetkom vzpona na Rolle skočilo nekaj kolesarjev, na dirki vodi peterica z dvema minutama prednosti pred Rogličem, Carapazom, Nibalijem in druščino, sledi ji četverica, z minuto in pol zaostanka.

Foto: Giro/LaPresse

14:30: Kolesarji se približujejo začetku vzpona na Passo Role (1.980 m.n.v.), Masnado je skupina favoritov ujela. Roglič ima ob sebi spet pomočnika. Do cilja etape je še 100 kilometrov.

14:10: Kolesarji se spuščajo z Meneghina, Carapaz, Lopez in Landa so vrh prečkali kakšnih 20 sekund pred Rogličem, Nibalijem in Pavlom Sivakovom (Ineos), ki pa sta skupinico z rožnato majico hitro spet ujela na spustu. Masnada je z osvojenim gorskim ciljem svoje opravil, njegova prednost pred zasledovalci se naglo topi.

"It's a LONG descent!"



The riders are snaking their way down the descent in Stage 20 #Giro #Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/kihXPYiSUE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 1, 2019

14:01: Favoriti so bili dolgo zbrani v skupini z rožnato majico, nato pa je Miguel Angel Lopez (Astana) dvignil tempo, ki sta mu lahko sledila le kolesarja Movistara Mikel Landa in Carapaz. medtem ko sta Roglič in Nibali nekoliko zaostala. Prednost Masnade, ki je prvi prikolesaril na Menghen, se je stopila na dobri dve minuti.

Gorski cilj: 1. Masnada 50 točk, 2. Caruso 30, 3. Nieve 20, 4. Dunbar 14, 5. Zakarin 10, ...

13:51: Masnada se približuje vrhu prelaza Manghen, pred zasledovalci vzdržuje 48 sekund prednosti, glavnina zaostaja nekaj več kot štiri minute. Na čelu glavnine vozijo kolesarji Carapazovega moštva Movistar, favoriti so za zdaj mirni, vozijo v skupini, je pa Roglič spet ostal brez pomočnikov.

Rogliča ob trasi danes spet spodbujajo številni slovenski navijači. "To je neverjetno, počutim se kot doma. Ta podpora ti doda nekaj moči, cenim vsakega posebej," je povedal pred začetkom etape. Pa se danes spet vidi v rožnati majici? "Predvsem moram pokazati najboljše, kar zmorem in se boriti do konca."

🎙 @rogla "Do you see yourself back in Maglia Rosa tonight? “I just see myself doing my best and fighting till the end” | 🎙 @rogla "Ti vedi in Maglia Rosa questa sera? “mi vedo dare il massimo e combattere fino alla fine” #Giro pic.twitter.com/4hELQ3lwHE — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019

13:20: Masnada je pobegnil ubežnikom, na polovici drugega vzpona dneva ima pred zasledovalci 45 sekund prednosti, pred glavnino pa 3 minute in 45 sekund. Primož Roglič se drži Nibalija, ta pazi na Carapaza.

13:06: Ubežna skupina je pred vzponom na Manghen nabrala dobre tri minute prednosti, v skupini rožnate majice je okoli 50 kolesarjev.

13:03: Kolesarji bodo počasi začeli v vzponom na prelaz Manghen, ki bi lahko naredil še konkretnejšo selekcijo. Dolg je kar 18,9 kilometra, povprečni naklon bo 7,6, maksimalen pa 15 odstotkov.

12:55: Do cilja je še 143 kilometrov, prednost ubežnikov je pred začetkom vzpona na prelaz Manghen na 2.047 metrih zrasla na 2:42. V skupini z rožnato majico je okoli 30 kolesarjev.



12:49 Ubežna skupina je na 47. kilometru in ima pred glavnino, ki ji tempo narekujejo kolesarji Carapazovega Movistarja 2 minuti in 30 sekund prednosti.

📌 Stage 20 | Tappa 20

🚩 Km 41

🚴 12 riders | 12 Corridori

⏱ 1'25" > Peloton | Gruppo

🚄 @Movistar_Team leads the bunch | @Movistar_Team tira il gruppo

🏁 153 km

📣 https://t.co/QEHl0dG1Ct #Giro pic.twitter.com/CRCyZ9jATc — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019

12:33 Ubežniki imajo na 32. kilometru 46 sekund prednosti pred glavnino.

12:24: 11 kolesarjev v skupini je prvih opravilo z uvodnim vzponom na Cima Capmo. To so Andrey Amador, Fausto Masnada, Pello Bilbao, Manuel Caruso, Eros Capecchi, Sean Bennett, Mikel Nieve, Gehereigzabher, Eddie Dunbar, Ilnur Zakarin in Jai Hindley. Slednji je bil prvi na vzponu in si priboril največ točk za gorski cilj.

Hindley 18 točk Masnada 8 Caruso 6 Dunbar 4 Zakarin 2 Nieve 1

Na čelu glavnine sta Movistarjeva kolesarja Pedrero in Carretero, s približno 11 sekundami zaostanka za ubežniki.

12:15: Nekaj poskusov pobegov je bilo, a je skupina z rožnato majico Carapaza ubežnike skorajda ujela.



12:01: V vodstvu sta Eddie Dunbar in Masnada, ki imata okoli 10 sekund prednosti pred glavnino, v kateri Pozzovivo skrbi, da je Nibali v dobrem položaju v ospredju za napad. Člana Astane Pello Bilbao in Manuel Boaro poskušata s pobegom.

11:48: Kolesarji so začeli prvi vzpon na Cima Campo. Napadel je Damiano Caruso, moštveni kolega Nibalija. Ta je trenutno skupaj z Rogličem v glavnini. Na čelu te je Eddie Dunbar (Ineos).

11:29: Začela se je dirka. Član Team Dimension Data Ryan Gibbons je poskusil s hitrim pobegom. Hitro se mu je pridružil Marco Haller. Dvojec za zdaj v ospredju.

11:21: Kolesarji se bližajo odseku na 9,6 kilometra, ko se bo lahko začela dirka. V ospredju kolegi Vincenza Nibalija, pa tudi vodilnega na dirki Richarda Carapaza.

11:16: "Zapeljite" se po 20. etapi:

Skupni vrstni red po 19. etapah:

1. Richard Carapaz (Ekv) Movistar Team 83;52:22

2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 1:54

3. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 2:16

4. Mikel Landa (Špa) Movistar Team 3:03

5. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 5:07

...

11. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates Team 10:27

...

108. Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 3;42:57

11:13: Ekipe so o tem, kdaj bo kdo napadel, v petek razumljivo molčale. Gre pa prve pobege ključnih protagonistov pričakovati že kaj kmalu.

11:05: Kolesarji so se podali na 194 kilometrov dolgo predzadnjo etapo, ki ima kar pet gorskih ciljev. Povrhu vsega najtežji ne bo povsem ob koncu, ampak še v prvi polovici trase. Prelaz Manghen na 2.047 metrih bo predstavljal najtežjo oviro in bi lahko že naredil selekcijo, pa čeprav se bo začel že po 59. kilometru. Dolg bo kar 18,9 kilometra, povprečni naklon bo 7,6, maksimalen pa 15 odstotkov. Prvi kolesarji naj bi bili na cilju ob 17.15.

11.00: na štartu v kraju Feltre je slovenske kolesarje pričakalo morje slovenskih zastav, najbolj glasni so navijači Primoža Rogliča, ki se bori za skupno zmago.