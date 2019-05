Neumna poteza na Giru, ki bi lahko pripeljala do hude nesreče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarstvo je eden redkih športov, ki poteka v izredno tesnem stiku z navijači, zato so različna "srečanja" med njimi dokaj pričakovana. A poteza, za katero se je včeraj odločil eden od gledalcev Dirke po Italiji, ni ne pričakovana ne razumljiva.

Samo nekaj sekund, preden so na traso Gira približno 60 kilometrov pred ciljem pridrveli trije kolesarji Nico Denz (AG2R La Mondiale), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) in poznejši zmagovalec etape Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini), ki se jim je uspelo odlepiti od glavnine, je brezvestni gledalec v trenerki na sredino cestišča odvlekel in odvrgel kolo.

K sreči so se mu kolesarji uspeli izogniti, eden od gledalcev pa je v hipu odreagiral in poskušal kolo čim hitreje spraviti s poti.

Video je na Twitterju objavil kolesar moštva EF Education First Sasha Modolo, ki je letošnji Giro zaključil predčasno. Po poročanju tujih medijev, je Modolo potrdil, da so zlikovca že aretirali.

Pred kolesarji še dve gorski etapi in nedeljski kronometer

Po včerajšnji ravninski etapi, na kateri so se v boj za zmago vmešali trije ubežni kolesarji, bo danes na Dirki po Italiji na sporedu 151 kilometrov dolga etapa z zaključnim vzponom 2. kategorije 1.128 metrov nad morjem v kraju San Martino di Castrozza.

Še pred tem kolesarje čaka nekaj klancev, med njimi dva kategorizirana, a ne prehuda vzpona 3. in 4. kategorije.

