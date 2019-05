Po 165 kilometrih bega so o zmagovalcu odločali centimetri. Roglič ostaja tretji. #video

Po številnih neuspešnih poskusih je trojici Nico Denz (AG2R La Mondiale), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) in Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini) uspelo pobegniti na 58. kilometru etape. Do cilja jim je uspelo ohraniti vsega nekaj centimetrov, Cima je ciljno črto prevozil prvi in se razveselil etapne zmage, šprinterji so se morali zadovoljiti z drobtinicami, drugo mesto je osvojil Nemec Pascal Ackerman (Bora-Hansgrohe), tretje pa Italijan Simone Consonni (UAE Emirates).

Razmerja med favoriti se v skupnem seštevku niso spremenila, Ekvadorec Richard Carapaz (Movistar) ostaja v rožnatem, minuto ion 54 sekund pred Vincenzom Nibalijem (Bahrain-Merida), Primož Roglič na tretjem mestu ostaja 2:16 za vodilnim.

Dirka se je danes zelo približala Sloveniji, cilj v Santa Marii di Sala je namreč od slovenske meje oddaljen slabih 170 kilometrov in Primož Roglič, ki ostaja tretji v skupnem seštevku Gira, je lahko znova računal na izdatno spodbudo slovenskih navijačev.

Ackerman se je po drugem mestu razjezil, pa nato hitro pomiril, ko je izvedel, da je Demaru vzel ciklamno majico:

A scintillating finish to stage 18 as @Damiano_Cima bagged his maiden Grand Tour stage win in dramatic fashion! 🙌 #Giro #Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/hBrfOwyQq8

V boju za rožnato torej ni bilo sprememb, je pa ciklamna majica zopet v rokah Pascala Ackermana. Čeprav je Arnaud Demare prek letečih ciljev danes točkovno prednost pred Nemcem povišal že na 14 točk, je v ciljnem šprintu majico izgubil. Ackerman jo mora zdaj le varno pripeljati v Verono, kar pa nikakor ne bo lahko.

Že jutri namreč karavano na Giru čaka kratka, 151-kilmetrska etapa od Trevisa do San Martina di Castrizze, kjer bo gorski cilj druge kategorije 1.128 metrov nad morjem. Še pred ciljnim vzponom kolesarje čaka nekaj klancev, dva kategorizirana, a ne prehuda, tretje in četrte kategorije.

V soboto pa bo na sporedu še ena pošastna gorca etapa, s petimi vzponi, tremi druge in dvema prve kategorije.

Potek 18. etape

Cilj: Zmagal je Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini)!

16:59: sedem kolometrov pred ciljem vodilna trojica drži slabo minuto prednosti. Ji lahko beg vendarle uspe?

16.55: Deset kilometrov pred ciljem je prednost ubežne trojice padla na minuto in 9 sekund, begu ne kaže dobro. V glavnini so favoriti skupaj. Šprinterji ekip se že pripravljajo na eksploziven zaključek 18. etape.

16:40: 23 kilometrov pred ciljem imajo ubežniki še slabe tri minute prednosti. Jim jo bo uspelo zadržati do cilja?

16:20: 40 kilometrov do cilja ubežna trojica vzdržuje okoli 4 minute in 20 sekund prednosti.

16:06: Kolesarji imajo do cilja še natačno 50 kilometrov, glavnina je spet nekoliko popustila, ubežna trojica ima spet več kot štiri munute prednosti (4:15).

15:55: Na letečem šprintu v Coneglianu so prva tri mesta zasedli ubežniki maestri, Cima in Denz, v glavnini pa sta se za četrto mesto in 5 točk spopadla nosilec ciklamne majicve najboljšega po točkah, Francoz Arnaud Demare (FDJ) in drugi v tem seševku, Nemec Pascal Ackermann (Bora-Hatnsgrohe). Demare je bil močnejši in je prednost pred Nemcem v sešteku povečal na 14 točk.

15:45: Prednost ubežnikov pada, 65 kilometrov do cilja se je že spustila pod tri minute. V glavnini med favoriti je vse mirno, če ne bo kakšnih nepredvidljivih dogodkov, okvar, padcev, ni pričakovati, da bi danes v skupnem seštevku prišlo do kakršnih koli večjih premikov.

Zgodilo se je tudi tole:

15:18: Do cilja še 85 kilometrov. Denz, Maestri in Cima še naprej bežijo. Pred glavnino, v kateri so tudi Primož Roglič, pa lastnik rožnate majice Richard Carapaz in drugi Vincenzo Nibali, imajo štiri minute in pol prednosti.

15:03: Kolesarje je na etapi zdaj pospremilo tudi nekaj dežnih kapelj. Do cilja v kraju Santa Maria di Sala (13 m), ki je le 30 kilometrov oddaljen od Benetk oz. slabih 170 od slovenske meje, naj bi prišli nekaj čez 17. uro.

14:57: Kolesarji so že prečkali Pieve di Alpago, trojica v ubežni skupini ima 99 kilometrov pred ciljem 5 minut in 45 sekund prednosti pred glavnino, v katero so tudi prvi trije v generalni razvrstitvi.

Prvi je s klancem opravil Cima (3 točke), sledila sta mu Denz (2 točki), in Maestri (1).

14:31: Povprečna hitrost prvih dveh ur etape je bila 47,4 km/h. Kolesarji so na poti proti prvemu kategoriziranemu vzponu Pieve di Alpago na 691 metrih. Prednost ubežne trojice je narasla na 5 minut. Do cilja še 113 kilometrov.



14:04: Do cilja še 132 kilometrov. Prednost trojice pred glavnino (Denz, Maestri, Cima), v kateri so tudi Primož Roglič, pa lastnik rožnate majice Richard Carapaz in drugi Vincenzo Nibali, je tri minute 17 sekund.

13:52: Kolesarji imajo do cilja še 140 kilometrov, ubežniki imajo okoli tri minute prednosti.

13:38: 62. kilometer dirke. V ubežni skupini so še vedno Denz, Maestri, Cima, njihova prednost pa dve minuti in pol.

13:26: Ubežna trojica ima na 57. kilometru pred glavnino tri minute in pol prednosti pred glavnino.

13.18: Povprečna hitrost prve ure etape je bila 48,8 km/h. Trije kolesarji le uspeli s pobegom (Denz, Maestri, Cima), na 50. kilometru imajo 33 sekund prednosti.



13:11 Ubežniki niso dolgo zdržali v ubežni skupini, glavnina jih je že ujela.



13:06 Po 45 kilometrih v Cortini je v begu devet kolesarjev (Denz, Montaguti, Maestri, Schwarzmann, Bauer, Cima, Bttaglin, Gogl, Bohli), pred glavnino imajo 27 sekund, a se prednost hitro znižuje.

Il #Giro passa da Cortina, sede dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021! pic.twitter.com/fRV95TYdk1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2019





13:03: Glavnina se je razbila na tri skupine.



13:00: Kolesarji se zdaj spuščajo proti zimskemu letovišču Cortina d'Ampezzo.

Skupna razvrstitev po 17. etapi:

1. Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 70:02:05

2. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) + 1:47

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:09

4. Mikel Landa (Špa/Movistar) 3:15

5. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 5:00

12:24: Osmerica kolesarjev (Denz, Frapporti, Maestri, Hansen, Canola, Bakelant, Gogl, Bohli) je poskušala s pobegom, a jih je glavnina še pred Dobbiacom na 13 kilometru ujela.



12.00: Začela se je 18. etapa, v kateri bodo kolesarji opravili z 222 kilometri. etapa ponuja izredno zanimiv relief. Razen manjšega vzpona na začetku na Valico di Cimabanche (1.530 m) in vmesnega na 118. kilometru na Pieve d'Alpago (691 m), ki je ocenjen s 4. kategorijo, je večji del trase speljan navzdol, zadnjih deset kilometrov pa je povsem ravninskih.

Rogliča je na štartu pričakalo lepo število slovenskih navijačev.