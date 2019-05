Spet je dregnil Rogliča in tudi Nibalija #video

Če gledamo dogajanje v boju za rožnato majico, potem 17. etapa ni bila zanimiva vse do zaključnega vzpona na znano biatlonsko središče Anterselvo.

Skupina z Richardom Carapazom (Movistar), Vincenzom Nibalijem (Bahrain Merida), Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Mikelom Lando (Movistar) je kolesarila skupaj.

Ko se je začel zadnji klanec, je slovenski kolesar spet ostal brez svojih pomočnikov, ki niso dorasli nalogi na italijanski tritedenski pentlji. Ostal je sam v boju z močnima Movistarjem in Bahrain Merido.

Ključni poudarki 17. etape:

Slavljenec Carapaz vedel, kdaj mora napasti Rogliča in Nibalija

Richard Carapaz je imel razlog za dvojno veselje. Praznoval je 26. rojstni dan in v primerjavi z Rogličem in Nibalijem pridobil dodatnih sedem sekund. Foto: Giro/LaPresse Ko je skočil Landa, ki je v skupnem seštevku na četrtem mestu, se ni odločil, da bo šel za njim. Držal se je Carapaza in Nibalija. Kazalo je že, da bodo vsi trije prikolesarili na cilj skupaj, ko je skočil še Carapaz.

Ekvadorec je prav danes praznoval 26. rojstni dan in pokazal, kako močne noge ima. Kot puščica je pobegnil velikima tekmecema in si ob koncu pridobil novih sedem sekund naskoka.

Zdaj ima pred drugim Nibalijem že 1:54 prednosti, pred Rogličem pa 2:16. Slovenskemu kolesarju se je na 47 sekund zaostanka približal Landa, ki je v 17. etapi pridobil 19 sekund.

Še naprej bo iskal sekunde

Primož Roglič bo svojo priložnost moral iskati v petek, soboto in nedeljo, ko bosta na sporedu gorski etapi in zaključni kronometer v Veroni. Foto: Giro/LaPresse "Tako zame kakor za Mikela je bil dan dober, zlasti če upoštevamo, kaj vse smo prestali včeraj. Mrzlo je bilo. Telo se je dobro odzvalo. Po napadu Mikela sem videl, da je Lopez skočil za nekaj metrov, izkoristil sem priložnost ter mu sledil. Za seboj sem pustil rivala in pridobil nekaj prednosti, ki bi lahko na koncu veliko pomenila. Do cilja je še dolga pot, težki vzponi, a še naprej moramo iskati sekunde," je po koncu povedal slavljenec Carapaz.

"Vincenzo se bo zagotovo odzval. Med etapo se je dobro počutil. Le pri zadnjem vzponu ni imel pravih občutkov," je dejal njegov ekipni kolega Domenico Pozzovivo, Nibali pa je dodal: "Nisem imel dobrega dneva."

Osrednji akterji Gira se niso zmenili za etapno zmago, zato pa so nadzirali pobeg 18 kolesarjev. Največ moči je imel Francoz Nans Peters, kar je zanj prva profesionalna zmaga in prva za ekipo Ag2R-La Mondiale na Giru po letu 2011.

Prva zmaga in to kar na Giru

"To je zame velika stvar in na sploh prva zmaga med profesionalci. In ker mi je to uspelo na veliki dirki, je vse skupaj še toliko bolj čarobno," pa je bil vesel Francoz.

V četrtek bo na Giru etapa, v kateri bomo videli šprint glavnine, zato pa bo napeto od petka do nedelje. Najprej bodo na vrsti dve gorski etapi in zaključni kronometer v Veroni. Izjemno zahtevna sobotna trasa bi lahko naredila dodatno selekcijo, za zdaj pa se zdi, da ima najmočnejše noge Carapaz, ki je bil lani na Giru odličen četrti.

Jasno je, da bo Roglič ob koncu tritedenske dirke praktično spet sam, saj njegovi ekipni kolegi niso dorasli nalogi pri težjih vzponih. In teh bo še kar nekaj. V petek bodo trije, najtežji bo zadnji na cilj San Martino di Castrozza (gorski cilj II. kategorije), v soboto pa kar pet, od tega trije gorski cilji I. in dva II. kategorije. Veliko pričakuje od kronometra, a bo moral do nedelje držati stik z najboljšimi ali celo pridobiti kaj časa.

Rogličevi navijači prihajajo!

Roglič si v zaključku Gira lahko obeta tudi podporo slovenskih navijačev, v njegovem Kisovcu se že pripravljajo na odhod v Italijo, so povedali za Planet TV.