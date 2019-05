Težki trenutki Primoža Rogliča na Giru, izgubil dragocen čas

Podrobnejši pregled dogodkov v 16. etapi:

Cilj - zmagovalec etape je postal Italijan Giulio Ciccone. Skupina z Richardom Carapzom (Movistar) - rožnata majica - in Vincenzom Nibalijem (Bahrain Merida) je zaostala 1:53, Primož Roglič (Jumbo - Visma) pa je na cilj prišel z zaostankom 3:03.

Rezultati 16. etape

Giulio Ciccone (Ita/Trek) 5:36;24 Jan Hirt (Češ/Astana) isti čas Fausto Masnada (Ita/Androni) + 1:20 Vincento Nibali (Ita/Bahrain Merida) +1:41 Hugh Carthy (VBr/Education) Richard Carapaz (Ekv/Movistar) Mikel Landa (Špa/Movistar) Joe Dombrowski (ZDA/Education) vsi isti čas Damiano Caruso (Ita/Bahrain Merida) 1:49 Mattia Cattaneo (Ita/Androni) 2:03

15. Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma) 3:03

Skupni vrstni red

Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 64;25:47 Vincento Nibali (Ita/Bahrain Merida) +1:47 Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma) 2:09 Mikel Landa (Špa/Movistar) 3:15 Bauke Mollema (Niz/Trek) Rafal Majka (Pol/Bora Hansgrohe) 5:40 Miguel Lopez (Kol/Astana) 6:17 Simon Yates (VBr/Mitchelton Scott) 6:46

5 km do cilja - Richard Carapaz je spet pobegnil Primožu Rogliču na 1:20.

12 km do cilja - Primož Roglič je skupaj s Simonom Yatesom pri spustu znižal zaostanek za rožnato majico, ki jo nosi Richard Carapaz, na 50 sekund. A je Vincenzo Nibali v ospredju dobil dodatno pomoč v Carusu. Roglič je imel pri spustu od vseh kolesarjev najvišjo hitrost. Znašala je 83,1 km/h, a je treba poudariti, da je bila cesta zaradi dežja mokra in spolzka.

24 km do cilja - na vrhu najtežjega dela etape Mortirola ima Primož Roglič 1:45 zaostanka za rožnatnim Richardom Carapazom, ki je v skupini z Vicenzom Nibali. Za ubežnikoma Cicconejem in Hirtom zaostajajo dobre štiri minute.

27 km do cilja - Landa, Lopez, Nibali, Carapz, Carthy imajo pred Primožem Rogličem 1:20 naskoka.

29 km do cilja - Richard Carapaz je skupaj z Mikelom Lando ujel Vincenza Nibalija. Skupaj imajo pred Primožem Rogličem 1:10 prednosti. Kolesarjem nagaja še dež.

30 km do cilja - Vincenzo Nibali ugriznil in je v skupnem seštevku že prehitel Primoža Rogliča. Richard Carapaz je zdaj že skoraj 1:47.

31 km do cilja - Primož Roglič za rožnato majico zaostaja 33 sekund, Vincenzo Nibali pa si je pridobil praktično že minuto naskoka.

32,5 km do cilja - Primož Roglič izgubil stik z rožnato majico in preživlja težke trenutke.

33 km do cilja - Vincenzu Nibaliju se je priključil Hugh Carthy (EF Education). Primož Roglič se drži rožnate majice, ki je na plečih Richarda Carapaza. Le-ta ima ob sebi dva pomočnika, slovenski kolesar že nekaj časa nobenega.

34 km do cilja - Vincenzo Nibali skočil iz skupine rožnate majice.

37 km do cilja - Primož Roglič na vzponu na Mortirolo ostal brez pomočnika. Zato pa so v ospredju trije kolesarji Movistarja in rožnati majici Richard Carapaz. Kaj bo pokazal Vincenzo Nibali?

40 km do cilja - začetek najtežjega deal etape. Kolesarje čaka 11,9 km dolg vzpon na Mortirolo. Kaj pripravljajo najboljši? Prednost ubežnikov zanaša skoraj 6 minut.

53 km do cilja - kolesarji se približujejo ključnemu delu današnje etape. Pred njimi je vzpon na Mortirolo. Povprečni naklon je 10,9, maksimalen pa 18 odstotkov. Ubežniki imajo 5:17 prednosti pred glavnino.





66 km pred ciljem so vodilni v ubežni skupini opravili z vzponom na Aprico (1173 m.n.v.), ki je ocenjena s 3. kategorijo.

1. Ciccone (9 točk) je z naskokom najboljši hribolazec letošnjega Gira.

2. Cattaneo (4 točke)

3. Masnada (2 točki)

4. 8 Ventoso (1 točka)

Po 125 km je v begu še vedno 21 kolesarjev: Amador (Movistar), Bidard (AG2R La Mondiale), Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec), Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec), Bilbao (Astana), Hirt (Astana), Villella (Astana), Caruso (Bahrain Merida), A. Nibali (Bahrain Merida), Schwarzmann (BORA-hansgrohe), Owsian (CCC), Ventoso (CCC), Honoré (Deceuninck - Quick Step), Brown (EF1), Dombrowski (EF1), Juul Jensen (Michelton-Scott), Nieve (Michelton-Scott), Bouwman (Jumbo Visma), Hindley (Sunwb), Ciccone (Trek-Segafredo) in Ulissi (UAE).

Po 115 km - vodilna skupina ima že več kot pet minut prednosti pred glavnino.

165 km do cilja - Vreme ja danes na Giru spremenljivo. Na cilju (Ponte di Legno) trenutno dežuje, temperatura ozračja pa je 11 stopinj Celzija. Prednost ubežnikov je 2:50.

175 km do cilja - Primož Roglič (Jumbo-Visma) ima v ubežni skupini svojega kolesarja v Koenu Bouwmanu. Celo dva ima Vincenzo Nibali - ob bratu Antoniu Nibali tudi vsestranskega kolesarja Damiana Carusa. Vodilni v skupnem seštevku Richard Carapaz iz Movistarja ima v ospredju Andreja Amadorja. Prednost ubežne skupine je dobre dve minuti.

185 km do cilja - 21 kolesarjev je v begu, pobega pa je začela peterica Chris Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Davide Villella (Astana), Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Deceuninck-QuickStep) in Jai Hindley (Team Sunweb).

12.00 - Kolesarji bi morali danes opraviti tudi s predvidenim najvišjim delom Gira Gavio (2618 metrov n. m .v), a trasa zaradi bojazni s snegom in morebitnim ledenim cestiščem na ta prelaz ne bo šla.

Prerez 16. etape. 11.55 – Največji slovenski adut Primož Roglič za rožnato majico, ki je v lasti Ekvadroca Richarda Carapaza, zaostaja 47 sekund. Zanimivo bo videti, ali se bo za napad odločil italijanski adut Vincenzo Nibali, ki ima dodatno minuto zaostanka za Rogličem.

11.50 – Kolesarje čakajo danes trije gorski cilji. Dva sta tretje kategorije, najbolj zanimiv pa bo zagotovo vzpon na Mortirolo. Povprečni naklon je 10,9, maksimalen pa 18 odstotkov.

– 194 kilometrov dolga etapa od Lovereja do Ponte di Legna se je začela.