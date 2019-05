Nibali tečnari, ker je nervozen. Imeti bi moral prednost pred Rogličem, pa je nima. #video

Nadvse razburljiva prva dva tedna letošnje dirke po Italiji sta močno zaznamovala slovenska as Primož Roglič in Jan Polanc, ki sta oblekla tudi znamenito rožnato majico vodilnega na dirki. Roglič je postal prvi Slovenec v zgodovini, ki mu je uspelo kaj takega, a se bojuje za še veliko večjo stvar, skupno zmago na drugi največji kolesarski dirki na svetu. Dirka je razburljiva, jo je pa včasih kar težko spremljati, priznavata Boštjan Mervar in Martin Hvastija.

"Ta Giro doživljam kar burno, včeraj, na primer, sem težko gledal. Precej slabo sem prenašal dramo Primoža Rogliča," nam je priznal nekdanji vrhunski kolesar, nekdanji selektor slovenske reprezentance in strokovni komentator pri prenosih dirk Martin Hvastija. Nedeljska 15. etapa Gira je postregla z napetim koncem, v katerem je imel slovenski adut številne težave, najprej pri okvari in menjavi kolesa, nato s padcem na spustu.

Huda napaka Rogličeve ekipe

Martin Hvastija: Ta Giro doživljam kar burno, včeraj, na primer, sem težko gledal. Precej slabo sem prenašal dramo Primoža Rogliča. Foto: Vid Ponikvar "Šele po nekaj urah, ko sem zbral vse informacije, ko se je izvedelo, kaj se je dogajalo, sem lahko ocenil, da je šlo za res hudo napako Rogličeve ekipe," o blamaži z Rogličevim rezervnim kolesom, ki ga Zasavec ni dobil, saj so se športni direktor moštva Jumbo-Visma in njegovi sopotniki v spremljevalnem vozilu ustavili za malo potrebo ob povsem neprimernem času, pravi Hvastija.

Zagotovo je šlo pri včerajšnjem spodrsljaju nizozemske ekipe za slabo presojo vodilnih, za te stvari bi morali bržčas poskrbeti pred hribovitim koncem etape, a Boštjan Mervar, ki je bil eden od prvih Rogličevih trenerjev, ko se je ta kot nekdanji smučarski skakalec popolnoma predal kolesarstvu, meni, da je šlo pri nerodnem zapletu predvsem za neugoden splet naključij.

"Mislim, da ni čisto korektno, da za vse skupaj krivimo samo športnega direktorja. V takšnih trenutkih so vsi živčni, vsakogar kdaj prime. Tudi sam sem moral kakšno etapo tudi petkrat na minus, ker sem bil živčen. Poleg tega je bil res nesrečen tajming, po navadi sta v spremstvu dve spremljevalni vozili, drugo je bilo včeraj najbrž za 'zaostankarji' in tako ni moglo nadomestiti tistega spredaj."

"Po navadi se ta dva avtomobila izmenjujeta v ospredju. Vsi vemo, da so tovrstni postanki kratki, opraviš v minuti, dveh, ampak ravno takrat se je Primožu pokvarilo kolo. Smola res. Izjemno slab tajming," je Addyja Engelsa v bran vzel Mervar. "To je del športa. Škoda, ampak Primož je bil po tem še vedno pozitiven, še vedno se je smejal," je dodal.

Če bi imel svoje kolo, verjetno ne bi padel

Boštjan Mervar: Dirka je še dolga, bo prava nepredvidljiva živčna vojna, vse je še odprto. Foto: Vid Ponikvar Roglič je moral odločilen, hribovit zaključek nedeljske 15. etape odpeljati na kolesu moštvenega kolega Antwana Tolhoeka, nato na zahtevnem spustu še padel, a vsem težavam navkljub tekmecem prepustil samo 40 sekund. "Če bi imel svoje kolo, verjetno ne bi bilo padca," o tem pravi Mervar: "Na svojem kolesu imaš boljše občutke. Pa čeprav gre samo za pol milimetra drugačno nastavitev krmila ali sedeža, je to čisto drugače občutki. Tudi na klanec."

Roglič je v skupnem seštevku drugi, za rožnatim Ekvadorcem Richardom Carapazem zaostaja 47 sekund, lahko bi bil sicer v boljšem položaju, pa tudi veliko slabšem. "Še vedno je v igri. Izgubil še ni ničesar, še vedno je zraven," poudarja Hvastija. Rogličeve težave so izkoristili njegovi tekmeci, Vincenzo Nibali se mu je približal na minuto zaostanka, zagotovi si je želel veliko več, pravita naša sogovornika.

Kljub vsemu izgubil samo 40 sekund

Nibali se včeraj ni zadrževal, napadel je na vso moč, pa ušel le za 40 sekund, in še to zgolj zaradi Rogličeve smole, pojasnjuje Mervar: "Nibali je včeraj je vozil po svojih domačih cestah. Tam je doma. Klance in dolino pozna do potankosti. Lahko se je spustil veliko bolj suvereno kot Roglič, tisto cesto prevozi na treningih dvakrat ali trikrat na teden, ob tem, da je imel Primož smolo. Škoda je za teh 40 sekund, ker na koncu bo štelo vse. Ampak moramo se zavedati, da je imel Primož na tej dirki kar nekaj smole, dva padca, menjavo kolesa … Njegova glavna tekmeca sta se do zdaj težavam ognila. Dirka je še dolga, bo prava nepredvidljiva živčna vojna, vse je še odprto."

Nibali že nekajkrat okrcal Rogliča

Italijanski superzvezdnik Nibali se na tem Giru vede nenavadno, namesto premišljenih in spoštljivih izjav, ki smo jih od njega vajeni – v začetku Gira se je na primer kritično odzval na bahanje Simona Yatesa, ta je v šali dejal, da bi se ga morali bati vsi v karavani -, je javno že nekajkrat okrcal Rogliča, da ne napada, da ne sodeluje pri begih, da kolesari "amatersko in nešampionsko". Je to taktični pritisk? So to psihološke igrice? Je Nibali živčen?

Vincenzo Nibali in Primož Roglič nadzorujeta drug drugega. Foto: Giro/LaPresse

"Mislim, da je to nervoza, ki pa je posledica tega, da ni naredil tistega, kar je nameraval narediti," pravi Hvastija. "On ni pridobil treh minut v primerjavi z Rogličem, kot jih potrebuje. Pridobil je 40 sekund zaradi Primoževe nesreče. Nibali bi moral v vseh teh gorskih etapah pridobiti vsaj po minuto na dan, na primer. Pa jih ni! Ostaja mu še en teden, dve težki etapi, mogoče tri, ampak za zdaj tega ni naredil. Ni naredil razlike v primerjavi z Rogličem z močjo, nekaj jo je s srečo, ampak ni naredil tistega, kar mora narediti. Pred kronometrom mora pridobiti prednost. Vsaj minuto jo mora imeti pred Rogličem. Bolj kot ne je to njegovo govorjenje posledica nervoze."

"Te debate niso vredne šampiona, kot je Nibali"

Mervarju se zdi Nibalijevo tečnarjenje nevredno tako velikega šampiona, gre pa za strategijo, pravi: "Nibali s temi svojimi izjavami pravzaprav nadzoruje Rogliča. To je očitno. Moralo pa bi biti obratno. Rogliču pač ni treba napadati Nibalija. On mora Rogliča. Ne vem, zakaj bi se Primož izpostavljal. Jumbo-Visma so taktično do zdaj zelo dobro izpeljali, mogoče pa se vidi, da trenutno nimajo dovolj močne ekipe. Za takega šampiona, kot je Nibali, pa mislim, da ni primerno, da se spušča v takšne debate. Mene je zelo presenetil."

"Rogliču pač ni treba napadati Nibalija. On mora Rogliča." Foto: Giro/LaPresse

Nibalijevo frustracijo je vendarle mogoče razumeti, na domači dirki zanj šteje le zmaga, pravega nadzora nad potekom Gira pa nima, čeprav ima z Bahrain-Merido najbrž na voljo eno od najmočnejših ekip. Na Rogliča se je jezil tudi po 14. etapi, ko je vodstvo na dirki prevzel Carapaz. Ekvadorca bi moral po Nibalijevem mnenju nevtralizirati Roglič, očital mu je, da se drži le njega in ob tem ne pazi na preostale favorite.

Mervar je vse skupaj videl drugače: "To, da je Carapaz prišel do takšne prednosti, je predvsem Nibalijeva krivda. Če hoče zmagati, ne sme gledati samo Rogliča. Roglič ima glede na to, da se bo Giro sklenil s kronometrom, prednost pred obema."

Preberite še: