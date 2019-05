Nibali o Rogličevi "amaterski igri" in napadu na rožnato majico

Ekvadorec v dresu moštva Movistar Richard Carapaz nekoliko nepričakovano v zadnji teden Gira vstopa v rožnati majici vodilnega. Potem ko je slekel Slovenca Jana Polanca, je najbolj čislano majico v karavani ob koncu tedna pogumno obranil in ob težavah Primoža Rogliča, ki je zaključek nedeljske etape opravil s sposojenim kolesom, za nameček pa ga je zaustavilo še bližnje srečanje z ograjo, celo povečal svoj naskok. Ta pred torkovo zahtevno gorsko etapo, ki bo zaradi vremenskih in snežnih razmer skrajšana na 194 kilometrov, znaša 47 sekund (Roglič), medtem ko Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) zaostaja še minuto več.

Še dolga pot do Verone

"Imel sem dobre noge. Ustvaril sem si prednost, nato pa se je dogajalo marsikaj. To je pač kolesarstvo, a do konca je še veliko kilometrov. Videli bomo, kdo bo zmagal. Morda jaz, morda Roglič, morda Nibali. Ali pa nekdo povsem drug," ugotavlja 25-letni ekvadorski kolesar, ki je bil lani na Giru četrti, na letošnjo pot pa se je podal v senci moštvenega sotekmovalca Mikela Lande. Zdaj ekipa stavi nanj in bo storila vse, da bi mu pomagala obdržati majico vodilnega. "Dolga je še pot do Verone. Ne razmišljamo še o vožnji na čas, saj nas do takrat čaka še veliko dela," pravi športni direktor ekipe Chente Garcia.

Vincenzi Nibali Foto: Sportida Nibali se je znova obregnil ob Rogliča

"Prvi teden je bil dokaj ravninski. Pomembno je bilo izogibanje padcem. V drugem tednu, ko so se začeli vrstiti vzponi, je Roglič pokazal dobre vožnje. Tako kot tudi Carapaz, ki je zelo eksploziven kolesar. Zdaj je tudi on kandidat za končno zmago," dozdajšnji razplet komentira Vincenzo Nibali, ki ob tem spet ni mogel iz svoje kože. Znova se je "vrnil" v 13. etapo, po kateri je Carapaz prevzel vodstvo. "Krivda je moja in Rogličeva, saj sva ga spustila predse," je dejal in pristavil: "Roglič je igral klasično amatersko igro. Gledal je le mene."

Primož Roglič si lahko veliko obeta od nedeljskega kronometra, a pot do tja je še zelo dolga in hribovita. Foto: Sportida

Kot Contador. Zanima ga le zmaga.

"Rogličeva prednost je vsekakor kronometer, ki nas čaka ob koncu, a če bo vozil le proti meni, bo priložnost namenil tudi drugim kolesarjem," razmišlja 34-letni "morski pes", ki je že dvakrat slavil zmago na Giro, njegovo ime pa je tudi med zmagovalci Toura. "Pred nami je še veliko vzponov, kjer se bodo vrstili napadi. Ne le moji. Biti moramo pripravljeni. Nikogar ne podcenjujem. Poglejte, kako se je iz izgubljenega položaja rešil Simon Yates," je dejal Nibali in se ob tem naslonil tudi na pristop nekdanjega španskega kolesarja Alberta Contadorja, ki je te dni obiskal karavano. "On je navdih. Zanimala ga je le zmaga. Tretje mesto mu ni pomenilo nič. Šteje le zmaga. Tudi zame," je dodal.