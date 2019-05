Roglič po hudih težavah podaril dragocene sekunde Nibaliju #video

Etapne zmage se je veselil Italijan Dario Cataldo (Astana), ki je z rojakom Mattio Cattaneom (Androni Giocattoli) bežal večji del etape od Ivreia do Coma. Tretje mesto je zasedel Simon Yates (Michelton-Scott).

Takoj za zmagovito trojico sta v cilj prikolesarila Vincenzo Nibali in nosilec rožnate majice Richard Carapaz (Movistar), Roglič pa je etapo končal 40 sekund za italijanskim zvezdnikom na 13. mestu. Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 15., 54 sekund za zmagovalcem.

V skupnem seštevku ima zdaj Carapaz 47 sekund prednosti pred Rogličem (ta bo moral še počakati na morebitno kazen 20 sekund, ki mu preti zaradi domnevno nepravilne vožnje med spremljevalnimi vozili, ko je lovil priključek s skupino favoritov po okvari kolesa), Nibali pa je zaostanek za Rogličem zmanjšal na minuto. Polanc je skupno sedmi, za Carapazem ima 4:12 zaostanka.

V ponedeljek bo sledil dan počitka, v torkovi 16. etapi pa se kolesarji zaradi nevarnosti snežnih plazov ne bodo podali na prelaz Gavia. Tako kot danes jih čaka nov vzpon na Covo.

Potek 15. etape:

Cilj: Etapne zmage se veseli Dario Cataldo (Astana).

17:09: Roglič ima danes hude težave, pri spustu s Civiglia je v enem od ovinkov priletel v zaščitno ograjo, a se hitro spet spravil na kolo in nadaljuje z dirko. Nibali medtem napada z vso močjo, Italijan je zavohal kri. Roglič za Nibalijem zaostaja več kot pol minute.

Heart in mouth moment for Roglic 😱



Incredible drama in the #Giro on Eurosport 2 pic.twitter.com/7HeERClvR1 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 26, 2019

17:03: Nibali in Carapaz sta ujela Carthyja, Yates je popustil in zdaj vozi v Rogličevi skupini, ki ima za Nibalijem in Carapazom že 20 sekund zaostanka, vodilna Italijana imata še manj kot minuto prednosti. Gorski cilj na Civigliu je dobil Cattaneo. Do cilja etape imajo kolesarji še šest kilometrov.

17:01: do cilja je še devet kilometrov, kolesarji se bližajo vrhu zadnjega klanca dneva na Civiglio, Rogliču sta ušla še Nibali in Carapaz.

16:55: Iz skupine z rožnato majico je skočil Britanec Hugh John Carthy (EF Education First) in si prikolesaril manjšo prednost, kmalu se je za njim podal Yates, vodilna Italijana imata še 2:30 prednosti. Roglilču grozi kazen 20-sekundnega časovnega pribitka, ker naj bi se na nedovoljen način pomagal z vožnjo v zavetrju spremljevalnih vozil. Sicer Zasavec še naprej kolesari na Tolhoekovem kolesu.

@rogla rischia un minimo di 20" di penalizzazione per la combinazione di scia/traino ben inquadrata dalle telecamere. (art. 4.7 re. Uci, prove a tappe) @giroditalia — Marco Bonarrigo (@cyclingpro) May 26, 2019

16:35: Spust s Sormana so kolesarji izkoristili za okrepčila, iz spremljevalnih avtomobilov so jemali hrano in pijačo, zato sta Cattaneo in Cataldo spet nekoliko povečala prednost pred zasledovalci, nekaj težav pa je imel Roglič, ki je imel kot kaže mehanično okvaro, zamenjati je moral kolo (dal mu ga je moštveni kolega Tolhoek), nato pa se je med spremljevalnimi avtomobili prebijal nazaj v skupino favoritov, ki mu je ušla za nekaj sekund. Brez večjih težav je spet ujel tekmece. Italijana sta še 3:40 pred zasledovalci.

Bike change for @rogla. Roglic has taken a team-mates' bike | Cambio bici per @rogla, sta pedalando con la bici di un compagno di squadra! #Giro — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2019

16:15: Yates več kot nekaj deset metrov ni uspel pobegniti favoritom, vodilna Italijana imata zdaj le še štiri minute prednosti. Kolesarji se spuščajo s Sormana. V skupini z Rogličem, Nibalijem, Yatesom, Lopezom, Lando in rožnatim Carapazom kolesari tudi Jan Polanc. Na gorskem cilju je 18 točk pobral Cattaneo, 8 pa Cataldo.

16:05: Simon Yates s skoki preizkuša moč tekmecev, pri prvem poskusu so mu sledili rožnati Carapaz, Nibali in Landa, medtem ko Roglič ni reagiral. Britančevo skupinico so sicer hitro spet ujeli, a je kapetan moštva Michelton-Scott kmalu napadel še enkrat. Tokrat mu ni sledil nihče in Yates ima nekaj deset metrov prednosti pred glavnino. Vodilna Italijana sta le še 4 minute in pol pred zasledovalci.

15:52: na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji moštva Michelton-Scott, kot kaže se njihov kapetan Simon Yates danes počuti močan. Prednost Cattanea in Catalda se je stopila na dobrih šest minut. Kolesarji se vzpenjajo na na Colma di Sormano (1.124 m. n. v. – druga kategorija).

15:40: Gorski cilj (Madonna del Ghisallo ) je prvi prečkal Cataldo, ki je nekaj minut prej počakal Cattanea. Ta je moral zaradi okvare zamenjati kolo. Italijana imata še vedno 7 minut in 20 sekund prednosti pred glavnino z rožnatim Richardom Carapazom, Primožem Rogličem in ostalimi favoriti za zmago na Giru. Iz glavnine je za točko na gorskem cilju skočil še Belgijec Jan Bakelants (Sunweb).

"Raje bi bil prvi v Veroni, to je naš največji cilj. Današnja etapa je dolga, ima zahteven zaključek. Bo vsekakor velik izziv, ampak bomo videli, kako bo šlo, kdo bo pobegnil in kako se bodo odrezali fantje, ki dirkajo na skupni seštevek," je pred etapo povedal glavni slovenski adut Primož Roglič.

15:27: Kolesarji se vzpenjajo na Madonna del Ghisallo (754 m. n. v. – druga kategorija), prednost ubežnikov se je stopila na manj kot osem minut. Takoj po spustu se bo karavana povzpela še na Colma di Sormano (1.124 m. n. v. – druga kategorija), slabih deset kilometrov pred koncem današnje etape pa jih čaka še kratek, a strm (povprečni naklon 9,7 %) na 613 metrov visoki Civiglio (tretja kategorija).

15:06: Italijanska ubežnika imata pred prvim vzčponom v etapi še dobrih 10 minut prednosti pred glavnino z Rogličem, v Cantuju so kolesarji prečkali leteči cilj, Cattaneo pred Cataldom, tretje mesto pa je ujel Cima.

14:25: Sto kilometrov do cilja. Ubežnika imata pred glavnino 15 minut in 40 sekund prednosti.

13:48: Kolesarji so na prvem letečem cilju. Prvi je navidezno ciljno črto prečkal Cataldo, Démare je prednost v seštevku za ciklamno majico iz dveh točk, povišal na 13. Po dobrih 93 kilometrih imata vodilna kolesarja točno 13 minut prednosti.

1. Cataldo (AST) 12 točk

2. Cattaneo (ANS) 8 točk

3. Démare (GFC) 6 točk

4. Sinkeldam (GFC) 5 točk

6. Ackermann (BOH) 4 točk

5. Selig (BOH) 3 točk

7. Cima (NIP) 2 točk

8. Guarnieri (GFC) 1 točk

13:23: Prednost italijanskih kolesarjev se je povišala na 12 minut in pol. Roglič vozi v ospredju glavnine, ritem narekuje ekipa Movistar.

12:56: Za kolesarji je 60 kilometrov, Cataldo in Cattaneo imata osem minut in 44 sekund prednosti pred glavnino.

12:33: Prednost vodilnih dveh kolesarjev se je povečala na 4:20. Za kolesarji je 47 prevoženih kilometrov.

12:24: Glavnina je ujela Niva in Hansna, vodilna Cataldo in Cattaneo imata minuto in 19 sekund prednosti pred zasledovalci.

🇮🇹#Giro

After 45 km of racing two leaders have a 1:19 gap on the peloton including @JumboVismaRoad pic.twitter.com/F3IJwhs26s — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 26, 2019

12:19: Cataldo in Cattaneo imata 45 sekund prednosti pred Nivom in Adamom Hansnom, ki je ujel Izraelca. Bidarda je ujela glavnina z Rogličem, ki je zmanjšala zaostanek za vodilnima na 57 sekund.

12:09: Iz glavnine je "skočil" še François Bidard (ALM), ki za vodilnima kolesarjema zaostaja minuto in 12 sekund, zaostanek glavnine se je povišal na 1:35. Niv za vodilnima zaostaja slabih 20 sekund.

12:06: V vodstvu sta še vedno Cataldo in Cattaneo, njuna prednost pred glavnino je narasla na slabo minuto. Guy Niv (ICA) za njima zaostaja 28 sekund.

11:49: Italijana Dario Cataldo (Astana) in Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec) sta si privozila 16 sekund prednosti pred zasledovalci.

Med današnjimi favoriti za zmago je zagotovo Vincenzo Nibali, saj je dvakrat dobil dirko po Lombardiji (2015, 2017), ki se je končala v Comu, kjer je cilj tudi danes.

11:35: Nekaj kolesarjev je že poskusilo s pobegi v prvih nekaj kilometrih, a za zdaj je glavnina še skupaj.

"Zame so vse novice dobre, s tem se ne obremenjujem," je na vprašanje novinarja, kaj meni o novostih v 16. etapi, pred današnjim 15. dejanjem dirke po Italiji, odgovoril Primož Roglič. "S prvima dvema tednoma sem zadovoljen. Vesel in ponosen sem nase in na celo ekipo. Razlike so zelo majhne, favoritov pa veliko, mislim, da se obeta še velik boj. Danes nas čaka težka in dolga etapa, vedno se je izziv povzpeti na Civiglio," je pred začetkom etape za Eurosport dejal slovenski kolesar.

Potek 15. etape:

Foto: Giro/LaPresse

11:30: Začetek 15. etape dirke po Italiji. Pred kolesarji je dolgih 237 kilometrov. Vzponi si bodo sledili v zadnjem delu etape.

The peloton has rolled out at Ivrea! | Il gruppo è partito da Ivrea!#Giro pic.twitter.com/cdIDoeBhgV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2019