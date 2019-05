Rožnati obračun Roglič-Nibali: tudi boj pogledov in besed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je bil Ekvadorec Richard Carapaz nesporni junak sobotne dirke po Italiji in je na koncu tudi slekel Jana Polanca, pa se pred zadnjo tretjino italijanske pentlje v ospredje postavlja predvsem dvoboj Primož Roglič-Vincenzo Nibali, ki se še zdaleč ne odvija le na kolesih.

"Vedel sem, da Nibali in Roglič pazita predvsem drug na drugega," je sedmi sili po koncu 131-kilometrske 15. etape, ki mu je prinesla etapno zmago in vodstvo v skupnem seštevku, dejal Richard Carapaz iz ekipe Movistra ter s tem zadel bistvo. V nedeljo bo sicer on tisti, ki bo pedala vrtel v rožnati majici. Zaradi manj zahtevne preizkušnje, ki je neke vrste zatišje pred viharjem, se utegne zgoditi, da bo tako tudi na štartu torkove zahtevne gorske preizkušnje.

A letošnji Giro je v marsičem postal obračun kolesarjev, ki sta v skupni razvrstitvi trenutno na drugem in trenerjem mestu. Primož Roglič, ki je že kolesaril z rožnato majico, za sobotnim junakom zaostaja za sedem sekund. Domači adut v dresu Meride Vincenzo Nibali, pa še dodatno minuto in 40 sekund, kar mu seveda nalaga dodatne akcije, predvsem ob dejstvu, da prav veliko za njim ne zaostaja niti Poljak Rafal Majka.

Vincenzo Nibali v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja 1:47, za Rogličem pa sedem sekund manj. Foto: Sportida

Dvoboj Nibali-Roglič je ta teden dodatno začinil izkušeni Italijan, ki dobro ve, kako zmagovati na velikih dirkah. 34-letni Sicilijanec je nekdanjega smučarskega skakalca, ki ga kolesarski svet zdaj pozna kot vzhajajočo zvezdo, obtožil nekorektnega delovanja. Očital mi je pomanjkanje pobude in preskromno dela v skupini favoritov. Izpostavljal je položaj z dvojcem Carapaz-Majka. "Če želiš zmagati Giro, mora za to tudi kaj storiti," so Italijanove besede po petkovi etapi prenašali številni svetovni mediji.

Roglič naj bi bil po Italijanovi oceni molčeči kolesar, ki se "drži" zadnjega dela njegovega kolesa. "Dejal sem mu: 'Če želiš, mi lahko sledi do moje hiše. Pokazal ti bom zbirko lovorik.' Ne, tako ne sme voziti," je iskre netil Nibali in naletel na hladen Slovenčev odziv.

V soboto je že bil v virtualni rožnati majici. Na pravo bo moral še počakati. Foto: Giro/LaPresse

Spravni udarec ali začasno zakopana sekira?

"Ne," je italijanskim novinarjem odvrnil Roglič, ko so ga vprašali, ali je sprejel tekmečevo "vabilo". Pozneje je pristavil, da želi kolesariti, pogovarjal pa se bo po dirki. Tudi z Nibalijem. "Nimava težav. Tukaj sva, da tekmujeva," pravi trenutno najboljši slovenski kolesar, ki se je z italijanskim tekmecem nato srečal tudi pri vstopu na kontrolo dopinga. Športno sta drug drugemu rahlo udarila v pest, kar so mnogi sprejeli za spravo, čeprav bo verjetno podobnih iskric v nadaljevanju Gira še kar nekaj. Tako kot tudi pogledovanj drug proti drugemu na najbolj zahtevnih vzponih, ko se kolesarji sprašujejo o ranljivosti tekmecev.

Bolj spravljivih tonov se je oklenil tudi Nibali, ki je ob Rogliču preživel lep del sobotnega popoldneva. "Primož je imel danes nekoliko drugačno taktiko, drugačen pristop. Jaz sem prevzel odgovornost. On prav tako. Kolesarila sva v isto smer, saj sva imela isti cilj. Tako se sprejema Giro," je dejal in pozornost preusmeril proti zadnjim sedmim etapam prvega vrhunca kolesarske sezone, ki se bo po še kar štirih gorskih etapah končal prihodnjo nedeljo s kronometrom v Veroni.